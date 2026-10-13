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Chance Liga 2026/2027

Sudí poškodili Hradec, tvrdí komise. Za stavu 1:1 měl být vyloučen hráč Artisu

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  16:17
Hradecký útočník Tomáš Čvančara u míče během zápasu se Zlínem.

Hradecký útočník Tomáš Čvančara u míče během zápasu se Zlínem. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Liberecký Lukáš Mašek se snaží odstínit Jocelina Behiratcheho ze Slovácka od...
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Doma překvapivě prohráli s Artisem Brno 2:4, ale vedle svého výkonu mohou fotbalisté Hradce Králové žehrat i na chyby rozhodčích. V úvodu druhého poločasu za stavu 1:1 sudí Tomáš Klíma nevyloučil hostujícího Dominika Plechatého za zákrok na Tomáše Čvančaru, jemuž faulem zmařil zjevnou brankovou možnost. Oznámila to komise rozhodčích s tím, že chyboval zároveň i videoasistent Miroslav Zelinka.

Artis měl hrát od 50. minuty v deseti, místo toho šel o šest minut později do vedení 2:1 a vzápětí dostal další výhodu, když hradecký Kučera za zákrok na Boháče obdržel červenou kartu. V přesile pak dotáhl souboj k vítězství 4:2.

Sudí Klíma udělil Plechatému jen žlutou kartu a VAR neintervenoval. „Přímý volný kop a červená karta,“ oznámila komise rozhodčích.

„Obránce začne držet soupeře a právě v tom okamžiku mu znemožňuje zjevnou šanci na vstřelení branky. Rozhodčí i VAR chybují, protože se soustředí na poslední okamžik držení, kdy se další obránce nacházel na stejné úrovni jako útočník,“ vysvětlila komise, která poprvé od začátku sezony vybrané sporné verdikty komentovala.

iDNES.cz za pomoci expertů rozebírá kontroverzní verdikty a situace od začátku ročníku v pravidelném pořadu Odpískáno.

ODPÍSKÁNO: Jak VAR určil místo faulu na Provoda? Expert i o (ne)penaltě v Liberci

Komise se ve svém hodnocení s experty iDNES.cz Pavlem Královcem, Pavlem Marešem a Karlem Hrubešem shodla na tom, že útočník David Puškáč ze Slovácka správně obdržel červenou kartu za faul na libereckého Alexandra Bužka.

Stejně tak měla stejný názor na odvolanou penaltu po zákroku zlínského Nombila na slávistu Provoda, protože k přestupku došlo těsně před pokutovým územím.

Chance Liga 2026/27

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„Obránce podrazí soupeře kolenem, ke kontaktu dojde těsně před pokutovým územím,“ uvedla komise vedená někdejším španělským sudím Carlosem Closem Gomézem.

Rovněž posvětila rozhodnutí sudího Daniela Vokouna v utkání Zbrojovka - Jablonec (0:1), když hostujícímu kapitánovi Tekijaškimu ve vzdušném souboji spadl míč na paži.

„Bránící hráč nejprve odehrál míč hlavou a teprve poté došlo ke kontaktu s paží. V souladu s pravidly platí, že pokud bránící hráč nejprve sám odehraje míč jinou částí těla a neprovede následný dostatečný či úmyslný pohyb rukou proti míči, tak se o přestupek nejedná,“ sdělila komise.

Zároveň zveřejnila komunikaci rozhodčího Wulkana s videoasistentem Jiřím Adamem při změnách verdiktu v duelu Liberce se Slováckem. Šlo o vyloučení hostujícího Puškáče, kdy sudí dal nejdřív žlutou kartu. A také odvolaný pokutový kop pro Liberec po souboji hostujícího Slončíka s Mikulenkou.

„Útočící hráč dává ruku na krk soupeře, držení ze strany bránícího hráče je naprosto minimální, takřka žádné,“ říká VAR do sluchátek.

Podobný názor měl i expert iDNES.cz Pavel Královec. „Já bych řekl, že použití rukou bylo srovnatelné a bez významnější intenzity. Rozhodčí se nacházel v dobrém pozičním postavení a měl na souboj vhodný výhled, vyhodnotil jej jako přestupek bránícího hráče a nařídil pokutový kop. Podle mého názoru nešlo o správné rozhodnutí. Kontakt spíše odpovídal běžnému vzájemnému souboji, nikoli nedovolenému držení, které by zjevně ovlivnilo pohyb nebo zapříčinilo pád útočníka,“ podotkl Královec.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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