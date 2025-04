Plzeňské publikum se zlobilo, Milan Havel zůstal pár vteřin ležet v pokutovém území Sparty, ale sudího Roučka moment ze 24. minuty z klidu nevyvedl.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva Uchenna v souboji o míč nejdříve držel domácího hráče a poté došlo ke vzájemnému držení obou hráčů. O pokutový kop se nejednalo, ale rozhodčí měl nařídit přímý volný kop pro domácí. VAR správně neintervenoval, protože k přestupku došlo mimo pokutové území,“ oznámilo komise.

Jelikož Uchenna už v té době hrál se žlutou kartou, faulem před pokutovým územím riskoval vyloučení. Nešlo však o jasnou situaci a tzv. taxativní udělení žluté karty. Rouček měl sice odpískat přestupek, ale bez nutnosti osobního trestu.

Plzeň v přímém souboji o druhou příčku byla jasně lepší a vyhrála 2:0.

Zásadně nechyboval ani sudí Zaoral v Teplicích, když v úvodu druhé půle po zákroku Michala Bílka na Marcela Čermáka v pokutovém území nechal pokračovat ve hře.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. V pokutovém území sice došlo ke kontaktu mezi oběma hráči, ale tento kontakt nebyl příčinou pádu hostujícího hráče. O přestupek se nejednalo,“ zdůraznila komise rozhodčích.

Hostující kouč Petr Rada sice na tiskové konferenci byl nezvykle klidný, ale nedalo mu to. „Čermák mi říká, jasná desítka, ale já nemůžu kritizovat. Dneska jsme se dozvěděli, že nesmíme hodnotit rozhodčí. Nás trenéry vyhazují jak hrušky, ale tohle nesmíme,“ poznamenal Rada.

„Čermák říkal, že mu tam soupeř dal koleno, když se přes něj uvolňoval. My z lavičky to viděli taky, ale jsme daleko. A já to nesmím hodnotit. Samozřejmě trenéři se kritizují, hráči taky… Vydali prohlášení, já to respektuji. Samozřejmě může se říkat, že tak to viděl náš hráč, že to bude vždy neobjektivní. Pro mě je to slovíčkaření: bylo to málo, hodně, středně? To neberu, buď faul je, anebo není.“

Na rozhodčí byl naštvaný i budějovický kouč Jiří Lerch. V zápase s Mladou Boleslaví sudí Radina během první půle udělil Ekpaiovi dvě žluté karty. Podle komise obě správně.

„Nejdřív šlo o bezohledný zákrok. Pokud by rozhodčí hráče za tento přestupek, který byl vedený vysokou intenzitou, vyloučil, VAR by neintervenoval,“ řekla komise rozhodčích.

„Ve 37. minutě utkání rozhodčí správně udělil druhou žlutou a následně červenou kartu za bezohledné vražení. Hráč domácího družstva vrazil do soupeře vyšší intenzitou bez možnosti hrát míč.“