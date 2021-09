Sudí z Olomouce má třikrát stop. Na Spartě moc žlutých, chyběla však červená

Nová komise rozhodčích pod vedením Radka Příhody vynesla dosud nejvyšší „trest“, tři utkání pro sudího Klímu.

Vypjaté utkání v Olomouci v bouřlivé kulise totiž ovlivnil hrubou chybou, když za stavu 1:0 pro domácí nevyloučil hostujícího Sora.

Nigerijský záložník byl napomínán v prvním poločasu za faul, když zastavil rodící se olomoucký brejk. Krátce po přestávce nedovoleně zmařil slibně se rozvíjející akci.

„Čtyři domácí hráči by běželi na dva obránce. To byla taxativní žlutá karta, černobílá situace,“ poukázal místopředseda komise Libor Kovařík, když na tradičním pondělním setkání situaci novinářům promítal. „V takovém případě nemůže váhat.“

Klíma se zalekl, že by Sora v úvodu druhé půle vyloučil, že by atmosféra zhoustla. Komisi nedokázal uspokojivě vysvětlit, proč druhou žlutou kartu nedal.

„Nemáme od něj vysvětlení, proč druhou žlutou a tím pádem červenou kartu neudělil,“ podotkl šéf komise Radek Příhoda.

V důsledku toho, že Klíma nevyloučil Sora, tak pak bila do očí červená karta pro olomouckého Pavla Zifčáka, který se snažil zpracovat míč, nohu měl však vysoko a v tu chvíli nechtěně zasáhl lehce do hlavy Jaroslava Svozila.

„My jsme si říkali, že v kontextu utkání byla ta červená karta velmi nešťastná,“ poznamenal Příhoda.

Už jen proto, že Svozil patří v lize mezi problémové a u soupeřů mezi velmi neoblíbené fotbalisty. Protivníky dráždí, stačí letmý kontakt a udělá několik kotrmelců. Naopak sám je pak v soubojích agresivní.

Po zákroku Zifčáka se teatrálně složil k zemi a dlouho se držel za hlavu.

„Rozhodčí by takové hráče měl vnímat,“ podotkl místopředseda Kovařík. „Vidíme tam aspekty pro žlutou kartu, ale také i nějaké pro červenou kartu. Není to černobílá situace, ale hraniční moment.“

Klíma při zákroku Zifčáka nejspíš podlehl současnému trendu. Komise rozhodčích od začátku sezony říká, aby sudí chránili zdraví hráčů. A mohl vidět, že olomoucký útočník Svozila na jeho zdraví ohrozil. „Ono stačilo málo a mohlo dojít k vážnému zranění,“ podotkl místopředseda komise.

Sparta - Jablonec

Sudímu Orlovi se nedělní duel na Letné nepovedl především z hlediska udělování osobních trestů. Na to bezprostředně po utkání upozornil jablonecký kouč Petr Rada, osm jeho hráčů dostalo žlutou kartu, na druhé straně byli napomínáni čtyři sparťané.

„Hrál jsem fotbal dvacet let, ale dneska bych ho hrát nemohl. Já bych nehrál ani minutu. Nešlo o záludný zápas, neviděl jsem žádné záludné zákroky, přesto padlo dvanáct karet. Fotbal je přece kontaktní sport. Neříkám, že některé nebyly, ale ne dvanáct. Kam ten fotbal spěje. Štve mě to,“ ulevil si Rada.

Tím, že byl Orel příliš přísný a úzkostlivý, tak si sám přivodil starosti. V úvodu druhé půle za stavu 1:0 pro Spartu odpískal faul jabloneckému Zelenému na sparťana Drchala, který by běžel do slibně se rozvíjející akce.

Pokud přestupek odpískal, měl v tu chvíli dát žlutou kartu. Zelený už jednu měl z první půle, takže by Orel hostujícího stopera musel vyloučit. Možná si vzpomněl, že první žlutá byla pro Zeleného přísná, tak přivřel oči. Což je také špatně.

„Zdálo se nám, že byl úzkostlivý a karet bylo poměrně dost. Když už dáváte karty od páté minuty, tak musíte držet ten trend až do konce. A pak dojde k situaci, kdy měl dát druhou žlutou kartu a následně červenou,“ podotkl Příhoda.

Pro ostatní sudí pochvala

V ostatních zápasech byli sudí přesní a na pochvalu.

Například správné bylo vyloučení zlínského Václava Procházky po zákroku na Filipa Vechetu ze Slovácka, byť se Zlínští hodně zlobili a verdikt Ondřeje Pechance hodně kritizovali.

Podle pravidel a na doporučení videoasistenta odpískal Ondřej Berka i první pokutový kop pro Slavii na Bohemians po faulu domácího Daniela Köstla na Jana Bořila, byť z některého ze záběrů se mohlo zdát, že obránce Bohemians protivníka jen lehce štrejchnul. Berka nechal původně pokračovat ve hře.

„Netrefil míč a došlo ke kopnutí protihráče, kontakt je jasný. Za nás věrohodný faul,“ podotkl místopředseda Kovařík.

Bohemians vedli 1:0, penalta nastartovala obrat ve prospěch Slavie, která vyhrála 5:1.

„Videoasistent poslal rozhodčímu záběr, podle kterého rozhodčí usoudil, že se jednalo o pokutový kop. Na druhou stranu pokud hráč vystoupí po utkání a řekne, že to byla jeho chyba a že se ho dotknul, nemá cenu se v tom dál pitvat,“ zdůraznil Příhoda.

Byla to však zjevná chyba? Měl do toho videoasistent Jiří Adam vstupovat? Při komunikaci s hlavním sudím se ho ptal, jak by situaci popsal. Berka reagoval, že pořádně neviděl, protože měl špatné postavení. Proto videoasistent v ten moment zasáhl.