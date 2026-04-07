Chance Liga 2025/2026

Chyboval sudí i VAR, Vecheta měl jít ven. Penalta proti Slavii nařízena správně

Autor:
  15:30
V předchozích zápasech sudí nesprávně vyloučili dvakrát Emmanuela Godwina, naposled však pardubického fotbalistu červené karty ušetřili. V sobotním zápase první ligy na Dukle neměl dohrát Filip Vecheta. Komise rozhodčích to vytkla jako hrubou chybu hlavnímu sudímu Pavlu Orlovi i videoasistentce Janě Adámkové.

Sudí Pavel Orel napomíná pardubického útočníka Filipa Vechetu v zápase na Dukle. Sudí chyboval, Vechetu měl za šlápnutí na achilovku protihráče Traorého vyloučit. | foto: ČTK

Záchranářský souboj na pražské Dukle spěl k závěru, hrála se pátá minuta nastavení, rozhodnutý stav 2:0 pro Pardubice, když Vecheta při napadání protivníka zezadu šlápl na achilovku domácímu Traorému.

Svým zákrokem Vecheta ohrozil zdraví soupeře. Jednalo se o surovou hru, takže měl být vyloučen. Jenže Orel udělil jen žlutou kartu, v tom případě měla VAR Adámková doporučit změnu verdiktu.

„Bez možnosti hrát míčem šlápl zezadu na achilovku Traorého. Rozhodčí měl udělit červenou kartu a VAR měl intervenovat,“ oznámila komise rozhodčích.

Oba byli shovívaví na rozdíl od svých kolegů v únorových duelech Pardubic.

Nigerijský obránce Godwin v utkání 21. kola v únoru na Bohemians dostal rovnou červenou kartu, když po odehrání míče podrážkou prošlápl holeň domácímu Sossehovi. Tehdy chyboval sudí Všetečka, který má v současnosti od etické komise zastavenou činnost ve spojitosti s úplatkářským skandálem.

Tím, že Godwin nejdřív hrál míčem, se přestupku podle komise nedopustil.

Godwina následně disciplinární komise osvobodila a v zápase v Jablonci mohl nastoupit. Ovšem v duelu 24. kola viděl červenou kartu znovu za drobnou rozmíšku s teplickým Rizničem v přerušené hře a sudí Beneš ho bez milosti vyloučil.

Jelikož se na rozdíl od prvního případu přestupek stal a Godwin za něj vidět žlutou kartu, disciplinární komise mu tentokrát činnost zastavit musela.

Naopak Vechetovi disciplinární řízení nehrozí, i když komise rozhodčích řekla, že měl být vyloučen. Disciplinárka v tomto případě zasahovat nemůže, protože zákrok už byl potrestán na hřišti, i když chybně, navíc Traoré utkání dohrál a není zraněný.

Další sporné situace víkendového 28. kola sudí vyřešili správně.

Branka fotbalistů Plzně na 2:1 proti Teplicím byla regulérní. Hosté se dožadovali útočného faulu na Kodeše, který při centru zůstal ležet a plzeňský Kadlec ze skrumáže skóroval. Sudí Dalibor Černý branku uznal a VAR Tomáš Kocourek nic nenamítal. „Před brankou domácího družstva na 2:1 nedošlo k žádnému přestupku,“ uvedla komise.

Sudí Jakub Wulkan v závěru zápasu v Ostravě nařídil penaltu poté, co míč po centru spadl na ruku slávisty Juráska. Domácí Chaluš však pokutový kop neproměnil a Slavia zápas vyhrála 2:0.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za ruku hostujícího hráče Juráska. Míč letěl k hráči delší dobu a ten navíc udělal mírný pohyb rukou směrem k míči,“ vysvětlila komise.

V utkání Hradce Králové s Bohemians 1905 sudí Lukáš Nehasil za stavu 1:0 udělil hostujícímu Aleši Čermákovi ve 23. minutě za zákrok na Samuela Dancáka správně žlutou kartu. „Hráč Bohemians v souboji o míč zasáhl soupeře pouze minimálně. Proto se jednalo o zákrok na žlutou, nikoliv červenou kartu,“ řekla komise.

Další diskutabilní momenty si komise vyhodnocuje interně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.