Chyboval sudí i VAR, Vecheta měl jít ven. Penalta proti Slavii nařízena správně

Záchranářský souboj na pražské Dukle spěl k závěru, hrála se pátá minuta nastavení, rozhodnutý stav 2:0 pro Pardubice, když Vecheta při napadání protivníka zezadu šlápl na achilovku domácímu Traorému.
Svým zákrokem Vecheta ohrozil zdraví soupeře. Jednalo se o surovou hru, takže měl být vyloučen. Jenže Orel udělil jen žlutou kartu, v tom případě měla VAR Adámková doporučit změnu verdiktu.
„Bez možnosti hrát míčem šlápl zezadu na achilovku Traorého. Rozhodčí měl udělit červenou kartu a VAR měl intervenovat,“ oznámila komise rozhodčích.
Oba byli shovívaví na rozdíl od svých kolegů v únorových duelech Pardubic.
Nigerijský obránce Godwin v utkání 21. kola v únoru na Bohemians dostal rovnou červenou kartu, když po odehrání míče podrážkou prošlápl holeň domácímu Sossehovi. Tehdy chyboval sudí Všetečka, který má v současnosti od etické komise zastavenou činnost ve spojitosti s úplatkářským skandálem.
Tím, že Godwin nejdřív hrál míčem, se přestupku podle komise nedopustil.
Godwina následně disciplinární komise osvobodila a v zápase v Jablonci mohl nastoupit. Ovšem v duelu 24. kola viděl červenou kartu znovu za drobnou rozmíšku s teplickým Rizničem v přerušené hře a sudí Beneš ho bez milosti vyloučil.
Jelikož se na rozdíl od prvního případu přestupek stal a Godwin za něj vidět žlutou kartu, disciplinární komise mu tentokrát činnost zastavit musela.
Naopak Vechetovi disciplinární řízení nehrozí, i když komise rozhodčích řekla, že měl být vyloučen. Disciplinárka v tomto případě zasahovat nemůže, protože zákrok už byl potrestán na hřišti, i když chybně, navíc Traoré utkání dohrál a není zraněný.
Další sporné situace víkendového 28. kola sudí vyřešili správně.
Branka fotbalistů Plzně na 2:1 proti Teplicím byla regulérní. Hosté se dožadovali útočného faulu na Kodeše, který při centru zůstal ležet a plzeňský Kadlec ze skrumáže skóroval. Sudí Dalibor Černý branku uznal a VAR Tomáš Kocourek nic nenamítal. „Před brankou domácího družstva na 2:1 nedošlo k žádnému přestupku,“ uvedla komise.
Sudí Jakub Wulkan v závěru zápasu v Ostravě nařídil penaltu poté, co míč po centru spadl na ruku slávisty Juráska. Domácí Chaluš však pokutový kop neproměnil a Slavia zápas vyhrála 2:0.
„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za ruku hostujícího hráče Juráska. Míč letěl k hráči delší dobu a ten navíc udělal mírný pohyb rukou směrem k míči,“ vysvětlila komise.
V utkání Hradce Králové s Bohemians 1905 sudí Lukáš Nehasil za stavu 1:0 udělil hostujícímu Aleši Čermákovi ve 23. minutě za zákrok na Samuela Dancáka správně žlutou kartu. „Hráč Bohemians v souboji o míč zasáhl soupeře pouze minimálně. Proto se jednalo o zákrok na žlutou, nikoliv červenou kartu,“ řekla komise.
Další diskutabilní momenty si komise vyhodnocuje interně.