KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí

Ani trofej.
Ani evropské poháry.
Sestup, který hrozí jak přímo, tak po zrádné baráži, by byl vzhledem k možnostem klubu totální fiasko.
Jestli si hráči srovnali v hlavách, že si fotbalem splnili sen a jsou za něj dobře placeni, se dozvíme již brzy.
Ani trofej.
Ani evropské poháry.
Sestup, který hrozí jak přímo, tak po zrádné baráži, by byl vzhledem k možnostem klubu totální fiasko.
Jestli si hráči srovnali v hlavách, že si fotbalem splnili sen a jsou za něj dobře placeni, se dozvíme již brzy.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3.
|FK JablonecJablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8.
|MFK KarvináKarviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9.
|FK PardubicePardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10.
|FC ZlínZlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13.
|FK TepliceTeplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15.
|FC Baník OstravaOstrava
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16.
|FK Dukla PrahaDukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...
Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...
Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...
Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...
Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...
Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...
Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....
Tři červené karty v posledních dvou kolech, i kvůli nim pět bodů minus. Je ve fotbalové Slavii kvůli chatrné disciplíně důvod k zneklidnění? Šest vyloučení v sezoně je po Pardubicích druhé nejvyšší...
K rumunské fotbalové reprezentaci se po 25 letech vrátil jako hlavní trenér bývalý legendární záložník Gheorghe Hagi. Nahradil zesnulého Mirceu Luceska, jenž na konci března zkolaboval před...
Na oslavná trička, která symbolizují zisk pětatřicátého německého titulu, si fotbalisté mnichovského Bayernu nechali natisknout papouška kakadu, který si na krk pověsil stříbrnou kulatou trofej....
Byl to klíčový okamžik celého utkání. Slávistický obránce Mbodji před vápnem fauloval hradeckého Trubače a sudí Černý ho po kontrole u videa vyloučil. Podle komise rozhodčích celou situaci po...
Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý...
Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...
Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...
Boj o titul v české fotbalové lize má kolo před koncem základní části novou zápletku. Druhá Sparta si bez problémů poradila s Jabloncem (3:1) a stáhla Slavii na rozdíl pěti bodů. Ta poprvé v sezoně...
Fotbalisté Hradce porazili po Spartě a Jablonci i vedoucí Slavii a v této sezoně tak vybojovali výhru nad aktuálně třemi nejlepšími týmy v soutěži. Navíc je výhra potvrzuje ve skupině, v níž se bude...
Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...