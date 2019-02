KOMENTÁŘ: Opozice slábne, Berbrova pozice naopak sílí

I bez překladu pochopíte: nechtěl dál být součástí mašinerie, která o českém fotbale rozhoduje v zákulisí. „Fotbal dělám pro radost a nesouhlasím s tím, kam směřuje,“ vzkázal přes iSport.cz. Překvapení? Snad ani ne.

Vždyť už na podzim stejnou komisi za podivných okolností opouštěl Roman Hrubeš, největší machr přes používání videa při zápasech. Také on měl jiný názor. Nešel vrchním pánům na ruku. Nehodil se.

Před startem jara se znovu projevila moc, kterou si udržuje místopředseda asociace Roman Berbr. Přes své poddané ve všemožných komisích a hlavně mezi rozhodčími, mezi něž sám patřil a na kterých postavil svůj „zámek strachu“, se stal dokonce ještě silnějším. Kdo se ozve, dostane přes prsty.

Jako třeba Petr Špaček, předseda třetiligových Živanic, který na podzim divočinu v nižších soutěžích vylíčil v otevřeném dopise. Teď, po více než třech měsících, si ho předvolala etická komise. „Něco je špatné ve státě fotbalovém,“ povzdechl si v úterý. „Dopis jsem posílal, aby se něco změnilo k lepšímu, ale je tomu naopak. Pod to, co teď říkal pan doktor Mlsna, se můžu podepsat. Vymyká se to kontrole.“

Dřív ho dokázal držet na uzdě silný předseda Miroslav Pelta, teď už Berbra nikdo nehlídá. I když je v zákrytu, vládne prakticky sám, což výstižně doložil žebříček nejmocnějších mužů českého fotbalu, který každoročně vytváří deník Sport. I když si můžete myslet, že se jedná o subjektivní výběr, vítěz by ve všech periodikách musel být stejný. Berbr. Jen Berbr.

On, věrný své rozpínavosti a nabubřelosti, se kasá: „Kdybych chtěl, sudího na derby zařídím.“ Potřebujete snad jasnější důkaz? Není třeba, jednou větou dal Berbr jasně najevo, že bude chtít mít dál vše pevně pod kontrolou.

Co bude potřebovat, to si prosadí. Těží z toho, že s ním málokdo půjde do sporu, protože jeho síla v zákulisí je až nebezpečná. Je možné, že bude mluvit do toho, při jakých duelech se bude využívat video a kdy ne. Ač ji neřídí, bude mít permanentně v merku komisi rozhodčích.

A dál bude svou pozici upevňovat odspodu, přes armádu věrných či zavázaných, kterým v případě nouze výměnou za loajalitu pomůže.

Když si uvědomíte, kolik nitek z fotbalového podhoubí vede nahoru k Berbrovi, dojde vám, proč sudí Marek Pilný, který jako čtvrtý rozhodčí v Příbrami pajdal podél střídaček namol opilý, nyní opětovně šéfuje okresnímu svazu v Trutnově. Doživotní zákaz, který po tragikomické kauze vyfasoval, už neplatí. Pilný je zpět ve hře a míří na listinu rozhodčích pro třetí ligu a divizi, což je jen další skandální potvrzení, že se neměří všem stejně.

Zatímco si sudí, který svým opileckým skandálem zostudil český fotbal po celém světě, nenápadně prošlapává cestičku zpět, asociace trestá a popotahuje ty, kteří na podobná zvěrstva v nižších soutěžích upozorňují. Živanicím třeba vyměřila pokutu za to, že coby třetiligový klub nemají mládežnické týmy. Ano, platné regule tím porušují, ale...

Jak máme mít mládež, když se u nás narodí šest dětí do roka?“ hájí svůj klub Špaček. Zároveň přiznává, že podporu u ostatních klubů hledá těžko: „Mají strach, aby s námi nebyli spojovaní. Původně jsem si myslel, že bychom mohli postupovat společně, ale to se až na výjimky nestalo. Nechci nikoho jmenovat, mohli by se je snažit zastrašit.“

Divíte se, že v takové atmosféře Mlsnovi a dalším docházejí síly? Fotbal přitom revolucionáře potřebuje, s Berbrem u kormidla se nic nezmění. Ani úterní valná hromada, byť byla mimořádná, nepřinesla nic zásadního.

Roman Berbr, Jan Pauly a Martin Malík na mimořádné valné hromadě Fotbalové asociace ČR.

Berbr seděl v přední lavici - a přestože formálně je mužem číslo dvě až tři, dál bude zastiňovat předsedu Martina Malíka. Ten je silný v jednání se sponzory a umí sehnat peníze, fotbal však bohužel spadá pod Berbrův vliv a jeho praktiky.

Dokonce i dříve odbojná Slavia se umírnila a cukla. Už proti Berbrovi nebrojí, byť její šéf Tvrdík ještě nedávno posílal tvrdé vzkazy a ujišťoval, že z boje nevycouvá. Najednou je ticho a slávistický ředitel Nezmar se s Berbrem schází. Podle svědků u stolu sedává i Jozef Chovanec, šéf komise rozhodčích.

Odpor vůči Berbrovi znovu zeslábl a důvěra ve fotbal tím pádem dál klesá. A ti, kteří chtějí něco změnit, jsou slyšet čím dál méně.