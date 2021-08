POHLED: Trhací ligový kalendář. Měla by LFA plnit přání pohárových zástupců?

„Celý rok včetně mistrovství Evropy je Slavia tahounem české reprezentace se všemi souvisejícími dopady. V úterý hrajeme zápas roku. Na přípravu jsou čtyři dny. Požádali jsme o odklad zápasu, abychom pro přípravu udělali maximum. Podobně jako náš soupeř z Budapešti, který o víkendu nehraje. Nic víc,“ naťukal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Děkujeme vedení LFA a zejména soupeři z Olomouce za velkorysé gesto. Tým tak bude mít stejný čas na přípravu jako soupeř.“



Sigma, ačkoli po sportovní stránce si může jen uškodit, po dlouhém zvažování souhlasila. „Jeden z důvodů byl, že odlétali z Budapešti později. A že jde o kvalifikaci Ligy mistrů. Kdyby to byla skupina, asi to nebudeme vůbec řešit. Vyšli jsme jim vstříc, aby ještě měli šanci zabojovat o postup,“ řekl empaticky olomoucký sekretář Adam Košař. „Děláme to možná proti sobě, možná pro český fotbal a koeficient. Nebylo to jednoduché. Pro nás je zásadní sportovní hledisko. Přej a bude ti přáno.“

O český koeficient tady tak úplně nejde, ostatně body do něj se obvykle lépe sbírají v Evropské lize.

Sigma si spíš nechtěla pobouřit českého giganta, který od ní za velké peníze vykupuje hráče, ať už Zimu, nebo naposledy Mandouse.

Ale ani o to nejde. Náhlé odložení utkání, jež Ligová fotbalová asociace schválila zvláštně až na druhý pokus, vyvolává jiné otázky, zatímco fanoušci v republice se Slavii vysmívají, jak si s nabušeným kádrem nevěří na startu sezony ani na tuctový mač v lize, přitom by mohla nasadit dvě další silné sestavy, anebo se víc sehrát, když před sezonou stihla jediný přípravný zápas.

Měla by LFA odkládat utkání pohárových účastníků na přání, aby jim dala komfort na přípravu?

Anglie kvůli tomu mače Premier League striktně neodkládá, v soutěžích směrem na Východ se to však děje různě. Teoreticky by se o víkendu nemusely hrát ani duely Sparty, Plzně či Jablonce. A co termínovka, pokud se vrátí covid?

Zbude v ní místo? Netřeba vinit Tvrdíka z toho, že žádá pro slávisty to, o čem jsou přesvědčení, že je nejlepší. Je na LFA, zda chce mít z ligového řádu trhací kalendář.