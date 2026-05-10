KOMENTÁŘ: Místo oslav titulu armagedon v Edenu. Proč?

Stačilo počkat necelé čtyři minuty a mačkat z tribuny palce, ať Sparta za stavu 2:3 nevyrovná. Místo toho se stovky bláznů v sešívaném navalily na trávník, někteří házeli světlice do sparťanského kotle, další se snažili strhnout na zem prchající soupeře, gólman Surovčík to schytal pivem přímo do obličeje.
A liga místo oslav řeší skandál, který nemá obdoby.
Včetně důsledků.
Nedohraný zápas rovná se na 99 procent kontumace. Zřejmě i obří pokuta a uzavřený stadion.
Slavia se potřebuje zpětně zamyslet sama nad sebou. To, co se v Edenu odehrálo, totiž nebyl náhodný úlet. Spíš jen skrz poskakující pokličku probublal ven dlouhodobý problém jménem sebeovládání.