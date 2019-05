KOMENTÁŘ: Průměrná sezona. Jak fotbalovou Olomouc okysličit?

Ve fotbale dělí vítěze od poražených mnohdy nicotně málo.

Na centimetrech záleží!

Avšak fotbal rovněž umí být spravedlivý. Olomoučtí dobře vědí, že prodrbali úvodní poločas ve Zlíně, a podobně ospale začali kupodivu také domácí odvetu, ve které museli dohánět porážku 0:1. Vlastně 0:2, neboť po školácké chybě obránce Juraje Chvátala prohrávali už v první minutě. Hrozivý scénář. Mocně sice otočili stav na 3:2, ale postupovou střelu Beneše zastavila smůla.

„Čekal jsem, že půjdeme s větším drajvem od první minuty. Je to o typologii, někteří hráči mají přirozené emoce utlumené. Určitě chtěli, ale projev by navenek mohl být silnější,“ postrádá trenér Václav Jílek dlouhodobě u svých hochů válečnickou DNA.

Mrzuté o to víc, že z dění na hřišti vycítili, že měli bojovníky ze Zlína vyřadit. Že jim moc nepůjčovali míč (drželi ho takřka 70 procent času), jenže mnohdy profesorsky. V tom je největší rozdíl o proti minulé sezoně, ve které olomoucký fotbal nadchnul náročností i nápaditostí.

Letos zahrálo dost sigmáků pod možnosti. Křídla Tomáš Zahradníček se Šimonem Faltou byla ostrá jen občas a Jílkova slova o utlumených emocích na ně sedí nejvíc. Falta rozhodující odvetu začal jen jako náhradník. „Jeho výkonnost v posledních zápasech nebyla ideální a Šimon sám potvrdil, že fyzické rozpoložení není na optimální úrovni. Proto nešel od začátku do zápasu,“ vysvětloval Jílek.

Kanonýr ze zálohy Jakub Plšek těžko mohl navázat na jedenáct loňských gólů, byť pět zásahů není průšvih, ale herní přínos pro tým zdaleka nebyl zásadní. Až se místo útočení postupně zatahoval k bránění.

Nejlepším střelcem mančaftu se stal s osmi zásahy útočník Martin Nešpor, šedivá bilance. Slušnou formu si drželi jen ramenatý brankář Miloš Buchta, spolehliví stopeři Vít Beneš s Václavem Jemelkou a středoví dispečeři Lukáš Kalvach s Davidem Houskou. To je málo.

Beneš zářil, Chvátal propadl

Vůbec nevyšly příchody Chvátala a ofenzivního univerzála Pavla Dvořáka. I uplatnění opce na stopera Romana Poloma se jeví jako vyhozené miliony. Charakterově dobří hráči, ale Sigma potřebuje přivádět posily, konkurenci na lavičce by měli obstarat nejlépe odchovanci, které vychovat umí.

Vždyť sestavu tvořili především, což je v lize sympatický jev. A třeba levonohý stoper David Zima nejen v juniorské Lize mistrů ukazoval značný potenciál. Nezvládl by Polomovu roli náhradníka?

Více o něm uslyšíte, jakmile Olomouc prodá Jemelku, žádaného člena širšího reprezentačního kádru.

„Ukazuje se, že budeme muset řešit pozici pravého obránce,“ uznal Jílek, že s Chvátalem to nevyšlo, byť na jeho kritiku reagoval na poslední tiskové konferenci sezony popudlivě. „A koho jsem tam měl dát?“ kabonil se na novináře.

Trenér Jílek do Sparty? Opora Kalvach do Plzně? A Houska?

Sigma má za sebou průměrnou sezonu s krásnými vzpomínkami na statečnou bitvu o Evropskou ligu se Sevillou. I přes mizerný start domácí soutěže se nakonec s přehledem vyhnula sestupovým chmurám. To je chvalitebný posun. I díky zimnímu příchodu Beneše – takhle má vypadat posila.

Olomouc půl roku po odchodu Radakoviče konečně zpevnila defenzivu, udělala na jaře vítěznou šňůru a bleskově se dostala ze záchranářské skupiny, přitom po první jarní porážce s Jabloncem byl Jílek na odpis. Teď je hlavním adeptem na kouče Sparty. „Co bude dál, nedokážu říct,“ vykládal po Zlínu.

8. místo obsadila fotbalová Olomouc po základní části ligy. V play off o Evropskou ligu vypadla s devátým Zlínem.

Štvalo ho, že se jeho techničtí hráči neprokombinovali dál. Že sezona skončila minimálně o kolo dřív, než si na Andrově stadionu plánovali. „Před čtrnácti dny bych řekl, že dojem ze sezony je fantastický, nazval jsem to malým zázrakem a za tím si stojím. To, co se povedlo po podzimu s tím bodovým ziskem, na jaře se zachránit takovým způsobem, byl pro mě dílčí úspěch. Byť s předsezonními cíli to nekorespondovalo,“ ohlížel se Jílek za tažením, během kterého Olomoučtí vyhráli sedm zápasů z devíti.

„Ale teď je zklamání. Cíl jsme měli jít dál a cítím, že jsme na to jednoznačně měli. Nebylo to o tom, že by Zlín byl lepší, ale efektivnější.“

Na návrat do kvalifikace Evropské ligy to však zkrátka nebylo. Jablonec či Mladá Boleslav ukázaly větší sílu. Osmé místo po základní části víceméně odpovídá kvalitě olomouckého kádru, což Jílek přiznal: „Bylo by to krásné, ale když si uvědomíte sílu Jablonce, který asi skončí čtvrtý…

A vidíme sílu Boleslavi, se kterou by další dvojzápas nebyl snadný. Cíl byl, ale dostat se z ligy do Evropy není nic jednoduchého, z českého poháru byla cesta nejlepší, to jsme nezvládli na Bohemce. Pro hráče by bylo ideální, kdyby mohli hrát každý rok v pohárech, ale to by si to museli uhrát.“

Jak moc se Sigma promění? Měla by osu ještě udržet? Odchovanci Plšek, Houska, Zahradníček, Falta a spol. jsou v áčku šest sezon a víc. V šestadvaceti potřebují posun a zároveň Olomouc okysličit. Kalvach je podle Sportu dohodnutý s Plzní.

Ještě citelnější by však zřejmě byl odchod Housky. Všimli jste si, jak ke gólu proti Zlínu přidal dva parádní gólové pasy za obranu? Levou a pravou nohou? Jak často naběhá přes dvanáct kilometrů za zápas?

Nebylo by divu, kdyby si ho Jílek, který odvedl v Olomouci za čtyři roky mimořádnou práci, vzal s sebou do Sparty. Pokud mu vyjde.

Začne Sigma novou éru?