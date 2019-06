KOMENTÁŘ: Závěr fotbalové ligy proběhl skandálně. V hlavní roli sudí

Hrála se poprvé v historii.

Měla zkusit pozvednout zábavu a přidat soutěži na zajímavosti.

A je z toho skandál.

Tendenčně odřízené zápasy a slzy vzteku pro Brno s Jihlavou, které se marně snažily vykopat návrat do první ligy.

Nešlo to. Proč asi?

„Odehráli jsme 180 minut proti čtrnácti,“ prohlásil jihlavský trenér Radim Kučera.

Kdo těch 180 barážových minut viděl, musí souhlasit, že rozhodčí stranili Karviné. Sudí sice nepředvedli extrémní přehmaty, nekopala se žádná šílená penalta, nepřehlédly se pětimetrové ofsajdy, ale otočených či podivných verdiktů bylo až hanba.

I díky tomu dohrála Karviná odvetu v jedenácti, přestože některé zákroky po vyloučení volaly.

A během dvojutkání Brno - Příbram to samé v bledě modrém.

Už po prvním utkání se brněnští zlobili a před odvetou v Příbrami měli obavy. „Tušíte, co nás tam asi tak může čekat,“ varoval kapitán Lukáš Magera.

Nedělní realita? I když se ve druhé půli hra dvakrát přerušovala kvůli řádění fanoušků, několikrát se dlouze ošetřovalo a pětkrát střídalo, sudí Ardeleánu nastavil místo sedmi minut pouhé tři.

V té závěrečné na polovině hřiště nepochopitelně otočil faul příbramského hráče, odpískal přímý kop proti Brnu a vzal hostům poslední naději na postupový gól.

Divíte se, že se kolem něj po zápase brněnští hráči sesypali a zblízka mu křičeli do obličeje?

Je spravedlivé přiznat, že v neděli v Příbrami rozhodně nebyli lepší. Nedají si za rámeček, že v utkání, ve kterém nutně potřebovali dát gól, jen jednou trefili branku a neměli vyloženou šanci. Ale pokud oni předvedli podprůměrný výkon, pak rozhodčí si počínali vyloženě mizerně.

Napsal nám v pondělí do redakce jistý Luděk Šrámek, čtenář z městečka Kozmice u Opavy. Omlouval se, že nerad ruší, ale potřebuje se vyjádřit: „Jste moje vrba, do které jsem ze sebe vysypal to, co mě trápí.“

Ačkoli chtěl zůstat uhlazený a věrný tomu, že v baráži nepřál žádnému z klubů, nedalo mu to: „Nejsem naivka, sám jsem fotbal v minulosti patnáct let pískal a vím o tom celkem dost, ale taková degradace českého fotbalu a výsměch fair play mě nesmírně bolí.“

Ano, byl to výsměch. A potvrzení, kdo tuzemský fotbal nadále řídí.

Jsou to rozhodčí.

Rozhodčí, nad kterými bdí speciální komise, která u veřejnosti nemá téměř žádnou důvěru. Zato ve fotbalových kruzích by se našlo spousta odpůrců.

„Současná komise rozhodčích, to je něco nepřijatelného. V ideálním případě by měla rezignovat,“ vzkázal jihlavský ředitel Jan Staněk. „Vždyť ji vede pan Chovanec, který je jen loutkou. A rozhodnutí činí pan Wilczek, který je zase možná loutkou někoho jiného.“

Kdo za loutky tahá, to lze snadno odtušit. Komisi přes své lidi nadále řídí svazový místopředseda Roman Berbr. A poslední týden sezony pojal v duchu hesla „čím větší chaos, tím lépe“.

Vzhledem k tomu, že svaz dodává na zápasy rozhodčí, ale profesionální soutěže spravuje Ligová fotbalová asociace, je jasné, že se jedná o těžký zákulisní boj.

Jeho výsledkem je zmatek, který se Berbrovi hodí, aby ukázal sílu černokněžníka.

Jediné štěstí je v tom, že díky videu už se vše nedá dělat tak okatě jako dřív. Jenže zrovna v baráži technologická pomůcka VAR chyběla, protože na druholigových stadionech nebylo video vyzkoušené a je potřeba, aby jeho použití schválila Mezinárodní pravidlová komise.

Přitom právě baráž byla nakonec napínavější a vyhecovanější než zápasy o titul. Na hraně postupu či udržení šlo týmům o budoucnost: kdo spadne, musí seškrtat rozpočet a šetřit, protože sponzory druhá liga často nezajímá. Prokousat se zpět nahoru je nesnadné, proto se Brno i Jihlava k myšlence postupu upnuly. Jenže oba kluby dostaly přes prsty a znovu se přesvědčily, že český fotbal má svá vlastní pravidla.

Rozhodčí Petr Ardeleanu

„Hráči Karviné nám sami říkali: Co my s tím máme dělat? Nás řezali poslední tři kola, tak teď musíme řezat my vás. A co my? My máme zase řezat někoho ve druhé lize?“ ptal se zoufale jihlavský kapitán Lukáš Vaculík: „V zahraničí jsou hráči při chybě rozhodčího v klidu, protože za tím nic nehledají. Bohužel u nás víte, o co jde. Rozhodčí si nechají všechno líbit, nemají žádný respekt. Jsou prodejní.“

Odvážná slova z Vaculíka vylétla v emocích, ale byla trefná. Kdo z vedení fotbalu se nad nimi zamyslí?