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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

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  13:20
Dvě hrubé chyby na Slavii, jedna v Plzni, kde však hlavního rozhodčího opravil videoasistent. Úvodní dějství fotbalové ligy přineslo kontroverzní verdikty, které pravidelně budou komentovat experti iDNES.cz bývalý sudí a delegát Pavel Mareš a někdejší prvoligový rozhodčí Karel Hrubeš. Komise rozhodčích FAČR pod vedením Carlose Close Gómeze od nové sezony hodnotit sudí veřejně nebude.
Část 1/5

Kolísek měl být vyloučen

Nejdiskutovanějším momentem prvního kola nového ročníku Chance Ligy byl zákrok slávisty Jakuba Kolíska na pronikajícího Gigliho Ndefeho ze Slovácka.

V osmnácté minutě za stavu 2:1 pro Slavii hostující wingbek Ndefe běží za dlouhým pasem, který směřuje za slávistickou obranu. Kolísek ho oběma rukama stáhne k zemi. Hlavní sudí Ondřej Pechanec píská faul a Kolískovi uděluje žlutou kartu. Chyba.

„Jde o zmaření zjevné brankové příležitost, takže červená karta,“ říká Mareš. „Když si zastavíte záznam v momentě přestupku a vyhodnotíte rychlost útočícího hráče bez možnosti zásahu obránců, postavení gólmana daleko v bráně, tak je reálná šance, že by hrál míčem a ohrozil branku,“ vysvětluje.

Pavel Mareš.

Karel Hrubeš.

„Nejlíp je to vidět ze záběru hlavní kamery. Gólman Markovič byl rozhodně daleko od míče, a pokud by nedošlo k držení Ndefeho Kolískem, tak by Ndefe s největší pravděpodobností míč získal a postupoval by sám na branku,“ popisuje Hrubeš.

„Podobná situace nastala v minulé sezoně v Liberci, kdy domácí Kayondo fauloval unikajícího sparťana Birmančeviče. Za držení oběma rukama před pokutovým územím jako poslední hráč dostal červenou kartu,“ připomíná.

„Jelikož Kolískovi byla udělena žlutá karta, měla následovat intervence VAR,“ soudí Hrubeš.

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

„Ale některé názory kolegů, kteří se zabývají vzděláváním rozhodčích, se můžou co se týče intervence VAR v této situaci lišit,“ upozorňuje Mareš. Může jít o pohled, že nešlo o fatální pochybení hlavního rozhodčího.



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3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
6. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
7. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
8. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
10. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
11. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
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13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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