„Český fotbal ochudíme o budoucí hvězdy. Durosinmi, Uchenna nebo Usor začínali taky v nižších soutěžích, aby se adaptovali na české prostředí. Proč si brát konkurenční výhodu oproti světu? Stáhnout limit z pěti na jednoho je extrém,“ protestuje Jakub Dobiáš, výkonný ředitel sportovního úseku druholigového ústeckého Viagemu, byť myšlenku limitu u mládeže považuje za obhajitelnou.
Marek Vait, šéftrenér teplické akademie, souhlasí s omezením také jen v mládežnických kategoriích. „Mladé cizince některé kluby zneužívaly k tomu, aby se udržely ve svých soutěžích,“ uvedl a naznačil, že se možná švindlovalo i s jejich věkem. „Děje se to hlavně na Moravě, víme to všichni v české komunitě. My bychom měli vychovávat hlavně české hráče, ať už pro první a druhou ligu, reprezentaci nebo následný prodej do zahraničí.“
Upravená kvóta neplatí v profesionálních soutěžích, tedy v první a druhé lize. V nich je stále omezen počet hráčů mimo Evropskou unii, kteří smí zasáhnout do zápasu, na pět.
Chceme mít slabší třetí a čtvrtou ligu? To nedává smysl. Nikdy nikomu nepomohl slabší level soutěže.