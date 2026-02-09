Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Chance Liga 2025/2026

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila Spartu a tím si zajistila postup do evropských pohárů. Zároveň však tenkrát přišla až do konce kalendářního roku o svého nejlepšího střelce Jana Klimenta, který se vážně zranil po zákroku Michala Frydrycha.
Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové. | foto: Pe?ina Lud?kČTK

Uzdravený Kliment se i s týmem v sobotu do Ostravy vrátil, ale na očekávaný souboj s Frydrychem nedošlo. Olomoucký kanonýr odehrál 70 minut, zatímco ostravský obránce nastoupil až v úplném závěru.

Fanoušci Baníku ale dali Klimentovi jasně najevo, že nezapomněli na jeho následné výroky na adresu Frydrycha, kdy prohlásil, že baníkovskému obránci neodpustil. Kapitán Sigmy se musel od prvních vteřin sobotního zápasu vypořádat s bučením a nadávkami ostravských příznivců.

A možná právě nenávist fanoušků soupeře ovlivnila jeho výkon. Na rozdíl od minulého týdne se Kliment neprosadil, v jediné šanci jej vychytal brankář Martin Jedlička.

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

„Viděl jsem to tak, že to mohl seknout pod sebe, volal jsem na něj. Možná bych to měl do poloprázdné brány. Bavili jsme se o tom, Klímič se ale rozhodl jinak. Vyčítat mu to nemůžu, on je ve vápně zabiják a chtěl dát gól. Takhle se rozhodl,“ okomentoval situaci Klimentův kolega z útoku Antonín Růsek.

„Zápas je pro nás z pohledu výsledku obrovským zklamáním. V první půli jsme se prezentovali dominantním způsobem v ofenzivě i defenzivě. Prováhali jsme možnost jít do vedení. V tu chvíli bychom domácí, kteří díky našemu výkonu nebyli ve své kůži, ještě více znervózněli,“ hodnotil utkání na pozápasové tiskové konferenci trenér Olomouce Tomáš Janotka.

Aktivní směrem dopředu byly v prvním poločase hlavně zimní posily Šturm a Baráth. Především slovinský křídelník Danijel Šturm se zatím ukazuje jako velmi hráč, na něhož se hezky dívá, ale zatím mu chybí potřebná efektivita. Se špatnou koncovkou a ostravským brankářem Jedličkou si Sigma nedokázala poradit.

Momentka z utkání mezi Baníkem a Olomoucí, vlevo bránící Péter Baráth z...

„Zklamali jsme v proměňování šancí. To zápas rozhodlo. Z dominantní hry a několika příležitostí jsme měli vytěžit víc. To se nestalo i díky skvěle chytajícímu Jedličkovi, který domácí udržel ve hře,“ byl si vědom nedostatků svého týmu trenér Janotka.

Sigma v prvním poločase Baník přestřílela 7:4, z toho tři střelecké pokusy letěly na bránu. „Přišlo mi, že to byl možná náš nejlepší první poločas i s přípravou. Efektivita jde za námi, co jsme v útoku. Bohužel,“ litoval Růsek.

Slabá produktivita se Sigmě po změně stran stala osudnou. Baník se dvěma rychlými góly v úvodu druhého poločasu dostal do vedení a po zbytek utkání Hanáky do nebezpečných šancí nepouštěl. Olomouc v této sezoně ztrácí body v utkáních na hřištích soupeřů, v tabulce venkovních zápasů je s devíti body až dvanáctá. Oproti tomu na domácím hřišti je druhá nejlepší.

Momentka z utkání mezi Baníkem a Olomoucí, v akci bránící Matuš Rusnák z Ostravy (uprostřed) a Daniel Šturm z Olomouce.

„V úvodu druhé půle nám domácí dali lekci z produktivity. Pro nás nebylo jednoduché otočit momentum na naši stranu. Do konce utkání se nám to nepodařilo, i když jsem z týmu cítil touhu a snahu se nevzdat. Už to ale nevedlo ke zkorigování výsledku, nebo případně k vyrovnání,“ mrzelo kouče.

Hanáci proti Baníku prohráli poprvé skoro přesně po roce, vítězný gól vstřelil muž, který byl v zimě na radaru Sigmy. Kapitán Baníku Jiří Boula, jehož přímo kontaktoval generální sportovní manažer Olomouce Pavel Hapal – trenér Baníku v posledních třech letech, který se v říjnu přesunul právě do managementu Hanáků.

První návrat po zranění. Kdy nastoupí Lurvink?

Poprvé od začátku prosince se v závěru objevil po zranění na trávníku Matěj Mikulenka. Žádný z dalších zraněných hráčů včetně Václava Sejka k utkání nominován nebyl. Poprvé v soutěžním zápase se ukázal další nový hráč Dario Grgič, jenž stejně jako Mikulenka dostal tři minuty. „Blízko hřiště jsou Václav Sejk, Honza Král i Tomáš Huk. Dlouhodobě mimo zůstávají jen Filip Uriča a David Tkáč,“ prozradil Janotka.

Ani na střídačce se neobjevila nejnovější posila Louis Lurvink. Janotka ujišťoval, že jeho nenominování nebylo zapříčiněno zraněním: „Vzhledem k tomu, že jeho poslední dny byly hektické, nechtěli jsme narušovat rytmus týmu. Domluvili jsme se, že po zdravotních testech bude v individuálním režimu, aby se srovnal, a do tréninkového procesu se zapojí v pondělí. Je to hráč, který je otrkaný v naší lize. I když Pardubice hrály v poslední sezoně ve spodních patrech, ukazoval kvalitu.“

Sváteční střelec Boula: Už nebylo zbytí, a tak jsem vystřelil. Baník nakopl k výhře

Sigma druhý jarní zápas nezvládla a teď vyhlíží náročný domácí dvojboj. V sobotu přijede na Andrův stadion Plzeň a už ve čtvrtek přivítají Hanáci v prvním zápase play off Konferenční ligy švýcarské Lausanne.

Na soupisku pro pohár dopsali Šturma, Barátha a Růska. „Mohli se dopsat jen tři hráči, nás je tady hodně nových, včetně těch, co jsme se vrátili z hostování. Jsem moc šťastný, že mi trenéři dali takovou důvěru. Budu se snažit ji splatit,“ řekl Růsek.

„Vzešlo to z přípravy, a jak si kdo řekl o základní sestavu. Nebylo to jednoduché, protože nových hráčů přišlo hodně a pro každého bylo lákadlo zahrát si evropské poháry. Naším cílem je, aby se u nás Evropa stala pravidlem a nově příchozí se do pohárů mohli zapojit,“ vysvětlil svůj výběr trenér.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
