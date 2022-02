Ostravský Klíma zasadil bývalému klubu dvě rány: Měl jsem motivaci

„První utkání po zimní přestávce je vždy hodně důležité. A jelikož Boleslav je v tabulce hned za námi, potřebovali jsme si udržet odstup,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

K výhře výrazně přispěl dvěma góly, jedním z penalty, útočník Klíma, který před sezonou přišel právě z Mladé Boleslavi.

„Všechny tady znám, takže jsem se těšil a měl jsem motivaci. Byl jsem rád, že jsem hrál od začátku, protože v přípravě jsem se cítil dobře,“ uvedl Jiří Klíma, který dostal přednost před Ladislavem Almásim.

„Laco má svoje přednosti ve vápně, ale předpokládali jsme, že takových situací budeme mít méně, takže jsme se rozhodli pro Klimiče s Kuzmou (Klímu s Kuzmanovićem), kteří si rozumějí v kombinaci,“ podotkl Smetana.

Ostravští nasadili do základu čtyři zimní posily - stopera Martina Chlumeckého a záložníky Jiřího Boulu, Ubonga Ekpaie a Šimona Faltu.

„Neplánovali jsme, že hned od začátku bude hrát Boulis, ale vyplynulo to ze sledování soupeře,“ uvedl Smetana. „Chtěli jsme vyřadit Matějovského, který když dostane prostor, tak svůj tým rozhýbe. Opět ukázal svoje kvality. Pokud by se nám dařilo Matějovského vypnout více, kontrolovali bychom utkání lépe, ale Boulis byl hozený do vody.“

A co další nováčci?

„Chlum (Chlumecký) to odbojoval, uskákal. Chtěli jsme rychle rozehrávat, což splnil a ukázal, proč je tady. Kvality potvrdili i Faltič a Ubong, který je takticky vyspělý a výborně komunikuje,“ uvedl trenér, který po hodině poslal do hry i další posilu - Arťoma Koncovoje. „Pracoval pro tým, ale defenziva není jeho nejsilnější stránka, což u křídel bývá.“