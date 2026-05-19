Chance Liga 2025/2026

Klidně necháme Tribunu Sever zavřenou rok. Tykač vzkázal: Začněte sebereflexí

  17:47
Po výtržnostech v pražském derby, které předčasně ukončili fanoušci vběhnutím na trávník, pyká fotbalová Slavia kromě jiného čtyřmi domácími zápasy bez diváků. Nicméně není jisté, jestli se po uplynutí trestu znovuotevře i Tribuna Sever, ze které většina radikálních fanoušků vyběhla. „Klub utrpěl obrovské škody a já tam nevidím pokoru,“ řekl slávistický majitel Pavel Tykač v Rozstřelu na iDNES.cz.

Co se všechno změní, až se stadion znovu otevře?
To je teď otevřený příběh. Prvořadým úkolem je bezpečnost. Pro mě byl strašně silný zážitek vidět zamaskovaného člověka házet světlice do davu lidí. To už nikdy nechci zažít. Máme nejlepší fanoušky v zemi, ale kazí to třicet, padesát lumpů. Potřebujeme najít řešení, jak se jich zbavit. Jenže zákony nám v tom moc nepomáhají. Policie nám nemůže dávat výsledky šetření, my nemůžeme používat některé kamerové systémy. Máme svázané ruce. Je strašně těžké najít několik shnilých jablek v bedně plné krásných jablek.

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Vy jste na Tribuně Sever osobně byl, je to tak?
Byl. Byla tam nádherná atmosféra. Fanoušci k fotbalu patří. Ale neumím si představit, že bychom tribunu znovu otevřeli, aniž problém, o kterém tu mluvíme, vyřešíme. Myslel jsem si, že řešením budou kamery, ale jejich použití by teď bylo trestným činem. Takže je spustíme vteřinu poté, co to bude možné. Zároveň mě zasáhl nedostatek sebereflexe ze strany některých lidí z Tribuny Sever. Klub utrpěl obrovské škody a já tam nevidím pokoru. Pokud nechtějí kamerový systém, ať sami přijdou s řešením. Do té doby může být Tribuna Sever zavřená klidně rok. My už nemáme kam ustoupit. Můj vzkaz ultras je jednoduchý: Udělejte si pořádek sami. Začněte sebereflexí. Položte si otázku, co jste mohli udělat pro to, aby se ten průšvih nestal, a jak můžete Slavii pomoct situaci vyřešit. Pokud se k tomu budete stavět tak jako teď, Tribuna Sever zůstane zavřená. A to není můj zájem. Jen už tam nechci znovu vidět to, co jsem viděl.

Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel Tykač. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného fanouška. Klub má po výtržnostech v derby uzavřený stadion.
Politici začali mluvit o změnách legislativy. Cítíte, že by mohli pomoct?
Doufáme v to. Jen si nejsem jistý, jestli jim to vydrží. První dva dny to byla obrovská vlna zájmu, ale teď už to trochu zapadá. Kéž by jim energie vydržela. Myslím, že víme poměrně přesně, co by bylo dobré změnit. Dá se inspirovat třeba Polskem. Věřím, že v tomhle budou mít stejný zájem i Sparta, Baník nebo Zbrojovka. Všichni se chceme zbavit těch několika problémových lidí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Když se „potili" na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

Existuje reálná naděje, že by Tomáš Chorý i David Douděra mohli pokračovat ve fotbalové Slavii. Lze si to dovodit ze slov klubového majitele Pavla Tykače, který je pronesl v pořadu Rozstřel...

Blíží se poslední ligové kolo. O mistrovi už je však jasno. Slávisté v neděli po posledním zápase sezony proti Viktorii Plzeň (od 14:00) převezmou trofej pro vítěze ligy. Utkání proběhne kvůli...

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na fotbalové mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší...

Sám se přibývajícím přímým dotazům elegantně vyhýbá, protože kontrakt má stále ještě na rok. Podle důvěryhodných zdrojů anglických médií je ale jasné, že Pep Guardiola, španělský trenérský velikán,...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Velmi těsná výhra, ale obrovský krok k titulu. Fotbalisté Arsenalu v pondělním zápase 37. kola anglické Premier League zdolali po trefě Havertze na domácím stadionu již jistě sestupující Burnley 1:0...

