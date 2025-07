Parametry jako ragbyový útočník. Fotbalovou Spartu posílí Milla z Dukly

V červnu svým gólem odvrátil sestup Dukly do druhé ligy, nově se od Kevina-Prince Milly čeká pomoc v boji o titul a v evropských pohárech. Jedenadvacetiletý kamerunský útočník přestoupí do Sparty. Ta...

Ostravští fotbalisté touží po postupu do třetího předkola Evropské ligy. Po domácí remíze 2:2 bojují ve Varšavě proti domácí Legii od 21 hodin. Sledujte podrobný online přenos.

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Komunikační šum si fotbalisté Teplic a jejich fanoušci po posledním, nedohraném ligovém zápase v Ostravě mezi provazy deště vyříkali, teď je čas společně slavit. Sklářům je 80 let a na sobotní...

Fotbalistům Sparty se vstup do letošní pohárové sezony nepovedl. Na hřišti kazachstánského FK Aktobe překvapivě prohráli 1:2. Šanci k nápravě mají doma na Letné ve čtvrtek od 20:00. Kde můžete odvetu...

Špílmachr Florian Wirtz odešel za rekordní částku do Liverpoolu, stejným směrem zamířil rychlík Jeremie Frimpong a v Sunderlandu podepsal šéf zálohy Granit Xhaka. Zmizel taky stěžejní obránce...

Fotbalisté Plzně v sobotu v Mladé Boleslavi ligu hrát nebudou. Na nabitý program si po středečním postupu do další fáze kvalifikace Champions League stěžoval trenér Miroslav Koubek a klub začal...

Praha mi chybí, svěřil se Vatajelu. Sparta? Hodně se změnila, ale jde po správné cestě

Když poprvé dostal na tiskové konferenci slovo, s úsměvem pozdravil všechny přítomné novináře: „Dobrý den, dámy a pánové.“ Je to více než šest let, co Bogdan Vatajelu odešel z fotbalové Sparty. A ve...