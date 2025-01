Kamerunský kanon Milla v Dukle. Nový Lukaku? Mám i jiné přednosti, slibuje

Předposlední tým prvoligové tabulky během podzimu vstřelil 15 branek, druhý nejnižší počet v soutěži.Posílení útoku bylo jedním z hlavních cílů pro zimní přestupové období.

„Vysoký útočník nám typologicky scházel, teď máme po návratu Jakuba Hodka a příchodu Kevina-Prince dva. Přes svou výšku je Kevin dobře pohyblivý, silný a má dobré zakončení. Uvidíme, jak se adaptuje a jak rychle se prosadí,“ uvedl člen představenstva Jan Staněk.

„Je to důrazný, silový a drzý útočník, který zaujal naše africké skauty. Náročná česká liga je trochu jiná než rakouská, věříme, že by mu měla lépe sedět,“ řekl ČTK Filip Zíka ze společnosti Global Sports, která hráče zastupuje.

Kamerunec se těší na novou výzvu. „Dukla je velký klub s bohatou historií a doufám, že součástí této historie budu i já. Agent mi poradil, že to je pro moji kariéru správný krok,“ řekl Milla.

Během kariéry nenastupoval jen na hrotu. „Lidé si občas myslí, že jsem podobný styl hráče jako například Lukaku. Je to fyzicky zdatný hráč a bojovník, ale já mám také jiné přednosti. Umím zakončovat oběma nohama, využívám svou rychlost ve správný moment a dokážu si správně držet míč v soubojích. Než jsem se stal útočníkem, zastával jsem pozici záložníka, což mi i teď velmi pomáhá. Dokážu se vcítit do spoluhráčů a rychle se s nimi sehrát,“ uvedl.

Když přicházel do Rakouska, byl prezentován jako syn legendárního Rogera Milly, který reprezentoval Kamerun i na mistrovství světa v letech 1990 a 1994 a dvakrát ovládl Africký pohár národů (1984 a 1988). Za potomka slavného dvaasedmdesátiletého hráče ho mají i jeho agenti. Po příchodu do Prahy to však Milla popřel.

„Máme společnou zemi, ve které jsme se narodili, a lásku k fotbalu. Jinak ale příbuzní nejsme. Doufám, že jednou dosáhnu podobných úspěchů, které se povedly jemu,“ řekl v rozhovoru na webu Dukly.

