Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Marek Votke
  9:41
Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“ přisvědčil dvacetiletý mládežnický reprezentant. Nakonec je ale všechno trochu jinak.

Pardubický fotbalista Jiří Hamza | foto: ČTK

Hamza přesvědčil v zimní přípravě a i díky souběhu dalších okolností jako vykartování nebo zranění spoluhráčů naskočil do všech tří dosavadních jarních duelů Pardubic.

Naposledy proti Jablonci (0:2) navíc vůbec poprvé v pardubickém dresu v lize absolvoval kompletních devadesátiminutovou porci.

„Jsem mile překvapený. Snažím se to splácet dobrými výkony a doufám, že minuty budou přibývat,“ přál si Hamza. „Jedna věc je, s čím do klubu přicházíte, ale situace se zkrátka vždy nějak vyvíjí. Doufám, že to tak bude pokračovat, ale vím, že o své místo budu muset bojovat naplno, protože vždycky bude hrát ten nejlepší,“ dodal.

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Chvíli si zvykal na Trousilovo rozestavení se třemi stopery a vysoké napadání soupeřovy rozehrávky, nicméně nakonec se na levém kraji bránící trojice – v tuto chvíli místo Mikuláše Konečného – celkem zabydlel.

„Na začátku přípravy jsem se s tím musel nejdřív sžít, ale postupem času se cítím lépe a lépe. Nakonec je to pro mě možná nejlepší pozice,“ dumal Hamza.

Proti Jablonci měl však co dělat, když na něj ve druhém poločase vyšel střídající Alexis Alegue.

„Co k tomu říct... Čekali jsme ho v zápase hned od začátku, byl jsem na něj připravený. Jenže když nastoupí odpočinutý v šedesáté minutě, tak je opravdu těžké ho bránit,“ mrzelo Hamzu.

Obránce Jiří Hamza ze Zbrojovky Brno (v červeném) stahuje soupeře z Líšně při vzájemném druholigovém utkání. (2024)

I díky tomu si nakonec Jablonec vypracoval krátce po sobě dva rohy, které proměnil ve tříbodový zisk.

„Je to škoda, protože Jablonec do té doby v podstatě neměl žádnou šanci, všechno se zlomilo kolem té šedesáté minuty,“ přemítal Hamza.

Teď už se však soustředí na další zápas Pardubic. Pro Hamzu ne jen tak ledajaký. V sobotu od 15 hodin nastoupí na hřišti Slovácka, odkud teprve před pár týdny přestoupil.

„Bude to speciální, možná klukům vyplatím nějakou odměnu, když vyhrajeme,“ těšil se Hamza. „Všichni jsme na Slovácku zažili těžký rok. Po podzimu jsem trenérovi férově řekl, že potřebuji pravidelně hrát. Ozvaly se Pardubice a nebylo co řešit. Slovácko je teď pro mě uzavřená kapitola, chci ho porazit,“ hlásil Hamza.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
