Každý chce hrát jako Real. Budeme odvážnější, věří teplický trenér Frťala

Koleno si dal do pořádku a na dovolené v Chorvatsku pak dumal, jak vytunit hru sklářů, kteří se ani v minulé sezoně nevyhnuli záchranářské skupině a od fanoušků schytali kritiku. „Mají na to právo, my také nejsme slepí a nemáme se za co schovávat. Naše kreativita se rozebírala ze všech stran, v nové sezoně chceme být určitě odvážnější i kvalitnější.“
Jak to vybalancovat? Hrát organizovaně a mít nadstavbu v podobě účinnější ofenzivy?
Je to těžké. Jedna věc je si něco naplánovat, druhá, jak se můžete prezentovat. Každý chce hrát jako Barcelona, Real Madrid nebo Bayern Mnichov, což jsou týmy, které určují už dlouhou dobu trend. Teď všichni sledují mistrovství světa, kde je hodně kritických hlasů, nejen na náš tým. Možná je to někdy neoprávněné, neobjektivní, ale je vidět, že rozdíly mezi soupeři se podobně jako v hokeji mažou. Od Afriky přes Asii až po Evropu jsou všechny týmy konkurenceschopné. Co se týká Teplic, bude to o tom, abychom co nejrychleji našli systém a rozhodli se pro určité rozestavení. Čas hrozně rychle uteče, bude také důležité, aby byli hráči zdraví. Čeká nás hodně práce, ale věříme, že to zvládneme.
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Zatím nejvýraznější posilou je ukrajinský obránce Denys Taraduda, který si udělal jméno na Slovensku. Jak pomůže?
V předešlých dvou sezonách odehrál skoro všechny zápasy. Je to takový zdravý, agresivní typ obránce. Může hrát i wingbeka, potažmo pravého beka. Určitě má nadstandardní obrannou fázi, kterou chceme mít znovu pevnou. Věřím, že on bude jedním z hráčů, který do týmu zapadne. Patřil mezi tři nejvíce vytěžované obránce na Slovensku, určitě to nebude nějaký mladý, vykulený zajíc, ale je to už zkušený ligový hráč.
A co ofenzivní záložník Artem Harza a bek Oskars Vientiess?
Vientiss měl úspěšnou sezonu v druholigové Chrudimi, jeho výkony jsme sledovali delší dobu. Rychlostní testy měl nadstandardní a jeho fotbalovost je založená na klidové rozehrávce, jeho konstruktivita bude také na kvalitní úrovni. Artem je klasická desítka, mladý kluk, který má hodně kreativních schopností a vlastností, což by naší hře mělo pomoct.
Dorazit mají ještě další nováčci. Na jaké posty?
Asi vám neřeknu konkrétní jména, ale bavíme se ještě o dvou třech případných posilách, které máme už dlouho rozpracované. Kdyby přišel jeden nebo dva, určitě budeme všichni spokojeni.
Hlavně odchodů je neobvykle málo, jen tři, pomůže to souhře týmu v novém ročníku ligy?
Nechceme tým nafouknout, to určitě není naším záměrem, ale je začátek letní přípravy, ono se všechno teprve začne hýbat. Už teď máme v kabině 32 hráčů, určitě dojde k nějaké selekci.
Nerozbilo by to automatismy z uplynulého ročníku, kdyby změn v kádru bylo moc?
My jsme těch automatismů měli možná méně, než je obvyklé, ale je to znovu o píli, o práci, o součinnosti. I příchodem nových hráčů se určitě některé pozice, systém nebo způsob naší hry změní. Víme, v čem jsme byli silní, v čem slabší, kde nás tlačí bota. To je ale ještě všechno téma, které se bude rozebírat. Budeme to řešit s hráči, v návaznosti na to, co náš fanoušek chce. Naše zápasy byly na krev, založené na organizaci a disciplíně. Ale chceme udělat taky nějaký progres a posun.
Kdo vás opustil?
Denis Halinský, bylo už předem avizované, že se vrací do Slavie. To je jediný hráč ze základu, který skončil. Spolu s ním je zpátky v Edenu Fully, který u nás také hostoval. To samé Nyarko z Liberce, protože neměl u nás takovou roli, a tudíž ani tolik možností nám ukázat svoje fotbalové schopnosti.
V jakém rozpoložení je tým na startu letní přípravy?
Vypadá zdravě, kluci dostali čas na dovolenou. Nebo hypotetickou dovolenou s určitými individuálními tréninkovými plány. Věřím, že jsou v úvodu letní přípravy nabuzení, plní síly a chuti, abychom minimálně navázali na to, čím jsme ligový ročník končili.
Zdravý ale nejste vy, proč máte berle a jak to ztěžuje letní přípravu?
Nemyslím si, že by to mělo náš tréninkový proces nějak komplikovat. Já jsem plánoval operaci kolena asi dva roky a už jsem to nechtěl odkládat. Takže proběhl menší zákrok s chrupavkou a s meniskem, ale já se určitě dám dohromady. Důležité je, aby byli zdraví hráči.
U vás jde ještě o pozůstatek fotbalu a ligové kariéry?
Když se mě doktoři ptali, co se mi stalo, odpověděl jsem do lékařské zprávy přesně takhle. Ale nejsou to jen pozůstatky fotbalu, život je hektický, bláznivý celkově. Jsem rád a doufám, že už si budu moct s klukama zaběhat a být taky trošku víc aktivní, než jsem byl v posledních třech letech.
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Jak jste prožíval volno?
Odpočinek byl o to sladší, že se nám povedla skupina o záchranu, že jsme nemuseli řešit barážové problémy a starosti. Já jsem byl ještě deset dní v Teplicích, protože byla spousta věcí, které se potřebovaly řešit osobně. Pak jsem na týden odjel na dovolenou do Chorvatska a poslední týden dovolené jsem využil na operaci. Ulítlo to rychle.
Když jste ležel na pláži, šrotoval vám v hlavě fotbal? A taky kritika na váš herní projev?
Fanoušci na to mají právo. My nejsme slepí a nemáme se za co schovávat. Jen já tedy na pláži určitě neležel, protože nejsem plážovej typ. Je pravda, že jsem po 35 letech zradil Itálii a odhodlal jsem se jet znovu do Chorvatska. Myšlenky na fotbal byly, neustále jsme si telefonovali. Člověku to v hlavě šrotuje pořád, ale musím říct, že odpočinek jsem si opravdu užil.