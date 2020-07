Svitková po sedmi letech opouští Slavii. Kam zamíří, neprozradila

„Děkuji všem hráčkám a realizačnímu týmu, co se mnou byly na této úžasné cestě. Sedm let strávených v báječném klubu. Byly to skvělé časy,“ rozloučila se Svitková se Slavií na instagramu.

„Za tu dobu jsem vyrostla jako hráčka i jako osobnost a za to nebudu moct nikdy dostatečně poděkovat. Sedmička je šťastné číslo, a tak je čas se posunout dál,“ uvedla vítězka ankety Fotbalistka roku 2015, 2018 a 2019.

Do Slavie přišla Svitková v roce 2013 z Plzně. S pražským týmem získala čtyři tituly a dvakrát se stala nejlepší ligovou střelkyní. Slávistky vedly i poslední ročník, který se kvůli koronaviru nedohrál.