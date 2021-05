Karvinští nenechali Teplicím ani bod, vyhráli po pěti zápasech

Karvinští udeřili dvakrát během čtyř minut. V nastavení prvního poločasu a ve čtvrté minutě druhé půle. A poté si vedení pohlídali. Utnuli všechny dohady a spekulace, že do duelu proti zachraňujícím se Teplicím nepůjdou naplno.



„Potvrdili jsme, že nic nevypustíme,“ podotkl karvinský záložník Marek Janečka. „Šly lecjaké zvěsti, čemuž nepřidalo ani to, že tady nebyl VAR.“

Videoasistent rozhodčího na tak důležitém utkání pro Teplice nepochopitelně chyběl...

18bodů z 51 možných získali v sezoně Karvinští na svém hřišti.

Janečka připomněl, že Karvinští situaci, v jaké byly Teplice, dobře znají z minulosti. „Také jsme museli v závěru soutěže vyhrát, což není příjemné. Není to nic proti Teplicím, ale také ony si vyzkoušely, co to je hrát o holý život,“ řekl Janečka, který se s Karvinou, v níž odehrál pět let, loučil. „V červnu mi končí smlouva a rozhoduji se, co bude dál.“



Karvinského trenéra Jozefa Webera potěšilo, že navázali na solidní výkon proti Slavii Praha (1:1) a že mladý brankář Vladimír Neuman udržel čisté konto.

„A také to, že jsme doma po dvou prohrách zvítězili,“ dodal. „V úvodu jsme se těžce dostávali do zahuštěného prostoru před teplickou brankou, ale když jsme zrychlili hru přes stopery, dařila se nám kombinace a vytvářeli jsme si nadějné situace. Jen škoda, že jsme některé brejky nevyřešili lépe.“

Teplický kouč Radim Kučera označil za největší chybu gól v závěru první půle. „Přitom jsme tam měli rozestavení s pěti hráči,“ povzdechl si. „Je to neskutečné.

Pak jsme si něco o přestávce řekli a hned jsme dostali další branku. Přístup hráčů mě dneska zklamal. Nechápu to, jestli hráči kalkulovali s tím, že Pardubice za nás vyhrají... O záchranu se musí bojovat úplně jinak.“



Tepličtí se udrželi díky výhře Pardubic v Příbrami 1:0.

„Říkali jsme si, že si záchranu musíme uhrát sami, ale na hřišti to od nás nebylo úplně vidět. Asi zůstalo jen u povídání v kabině nebo v autobuse,“ povzdechl si teplický obránce Tomáš Vondrášek. Přiznal, že výsledek z Příbrami jim během zápasu oznamovali i diváci. A poctivě. „Kdyby někdo žertoval, že Příbram vede, asi bych zkolaboval,“ podotkl Vondrášek. „Díkybohu fandové v tom byli féroví a vůči nám milosrdní.“