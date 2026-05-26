Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Ke všemu karvinští fotbalisté, byť vyhráli domácí pohár, nemají jistotu, že si zahrají předkolo Evropské ligy a potažmo základní skupinu té Konferenční. Šéfové UEFA i Fotbalové asociace České republiky je kvůli podezření z korupce nemusejí do Evropy pustit.
„Co bude dál, na mě hodně dolehlo po středě, když jsme byli v partě a člověk si užíval radost z úspěchu,“ připomněl karvinský trenér Marek Jarolím výhru ve finále MOL Cupu nad Jabloncem 3:1. „Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost, když jsem viděl, že ten hráč se balí, ten opouští byt... Dalším končí hostování.“
Karvinští hned přišli o Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho, kteří jsou od neděle fotbalisty Slavie Praha. Odejít mohou i další opory. A také trenér Jarolím, byť tvrdí, že momentálně změnu klubu neřeší a potřebuje si hlavně odpočinout.
|
NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru
Přesto, co říká zájmu o svou osobu z jiných prvoligových klubů? „Jsem za to vděčný, ale důležitý je realizační tým, který mám kolem sebe a je dlouhodobě se mnou. A také hráčský kolektiv,“ pousmál se Jarolím. „Je radost vidět, že energie, kterou člověk do fotbalu dává, má smysl a vidí za sebou nějakou práci. Ale pořád je kolem mne spousta skvělých trenérů, kteří jsou v lize. Musím se učit.“
Jarolím dodal, že si ke Karviné za sedm měsíců, co mužstvo vede, už vytvořil vztah. K tomu má stále platnou smlouvu. Řekl, že jeho budoucnost bude záležet i na dění kolem klubu v souvislosti s korupční kauzou. „Jsem ale potěšený, jak lidé reagují na tuto sezonu, je vidět, jak si místní váží výhry v poháru, je to pro ně vzácná věc,“ řekl Jarolím.
K triumfu se Karvinští odrazili od nevydařeného startu jarní části první ligy, v níž z úvodních devíti utkání získali jediný bod a ztratili naději na boj o elitní šestku. Překvapilo Jarolíma, čeho byl tým nakonec schopen, když v zimě přišel o Dávida Krčíka, Abdallaha Gninga a Ebrimu Singhateha?
„Ligové jaro výsledkově dobré nebylo, ale využili jsme toho, že jsme měli náskok z podzimu,“ připomněl Jarolím, který navázal na práci Martina Hyského, jenž od října přesídlil do Plzně.
Kouč musel stejně jako jeho předchůdce tvořit tým z hráčů deseti národností, což se mu dařilo.
„Ale v mnoha ohledech mohla být ta týmovost ještě vyšší,“ upozornil Jarolím. „Byli a jsou tady hráči, kteří přišli ještě v dorostu, jako Manu, Abu, Vini a Lucky,“ zmínil Ayaosiho, Traorého, Vinicia a Ezeha. „Vytvořili silné jádro, načichli městem i klubem, což je důležité. Je to lepší, než kdyby přišli krátce před sezonou nebo během ní.“
|
Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí
Dodal, že navíc i cizinci měli obrovský respekt k týmovosti. „Bojovali občas se zodpovědností, která jim někdy chybí, ale přinášeli do mužstva uvolněnost, veselost. Fungovalo to dobře.“
Pokud jde o celkový úspěch v sezoně, Jarolím podotkl, že by nebyl možný, pokud by hráči neměli kvalitu.
„V trenérské kariéře jsem prošel různými patry a pracoval s mnoha fotbalisty a vždy jsem se těšil, že někdy budu mít takový potenciál hráčů jako tady a budu ho moci využít na maximum,“ řekl Jarolím. „Karvinský tým byl dobře doplňovaný a ukázal, že může být zajímavý produkt, který obohatí českou ligu a bude mít kvalitní výsledky.“