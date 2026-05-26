Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Jiří Seidl
  10:23
Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf klubu a primátor města Jan Wolf a záložník Samuel Šigut.
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ke všemu karvinští fotbalisté, byť vyhráli domácí pohár, nemají jistotu, že si zahrají předkolo Evropské ligy a potažmo základní skupinu té Konferenční. Šéfové UEFA i Fotbalové asociace České republiky je kvůli podezření z korupce nemusejí do Evropy pustit.

„Co bude dál, na mě hodně dolehlo po středě, když jsme byli v partě a člověk si užíval radost z úspěchu,“ připomněl karvinský trenér Marek Jarolím výhru ve finále MOL Cupu nad Jabloncem 3:1. „Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost, když jsem viděl, že ten hráč se balí, ten opouští byt... Dalším končí hostování.“

Karvinští hned přišli o Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho, kteří jsou od neděle fotbalisty Slavie Praha. Odejít mohou i další opory. A také trenér Jarolím, byť tvrdí, že momentálně změnu klubu neřeší a potřebuje si hlavně odpočinout.

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Přesto, co říká zájmu o svou osobu z jiných prvoligových klubů? „Jsem za to vděčný, ale důležitý je realizační tým, který mám kolem sebe a je dlouhodobě se mnou. A také hráčský kolektiv,“ pousmál se Jarolím. „Je radost vidět, že energie, kterou člověk do fotbalu dává, má smysl a vidí za sebou nějakou práci. Ale pořád je kolem mne spousta skvělých trenérů, kteří jsou v lize. Musím se učit.“

Jarolím dodal, že si ke Karviné za sedm měsíců, co mužstvo vede, už vytvořil vztah. K tomu má stále platnou smlouvu. Řekl, že jeho budoucnost bude záležet i na dění kolem klubu v souvislosti s korupční kauzou. „Jsem ale potěšený, jak lidé reagují na tuto sezonu, je vidět, jak si místní váží výhry v poháru, je to pro ně vzácná věc,“ řekl Jarolím.

K triumfu se Karvinští odrazili od nevydařeného startu jarní části první ligy, v níž z úvodních devíti utkání získali jediný bod a ztratili naději na boj o elitní šestku. Překvapilo Jarolíma, čeho byl tým nakonec schopen, když v zimě přišel o Dávida Krčíka, Abdallaha Gninga a Ebrimu Singhateha?

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

„Ligové jaro výsledkově dobré nebylo, ale využili jsme toho, že jsme měli náskok z podzimu,“ připomněl Jarolím, který navázal na práci Martina Hyského, jenž od října přesídlil do Plzně.

Kouč musel stejně jako jeho předchůdce tvořit tým z hráčů deseti národností, což se mu dařilo.

„Ale v mnoha ohledech mohla být ta týmovost ještě vyšší,“ upozornil Jarolím. „Byli a jsou tady hráči, kteří přišli ještě v dorostu, jako Manu, Abu, Vini a Lucky,“ zmínil Ayaosiho, Traorého, Vinicia a Ezeha. „Vytvořili silné jádro, načichli městem i klubem, což je důležité. Je to lepší, než kdyby přišli krátce před sezonou nebo během ní.“

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Dodal, že navíc i cizinci měli obrovský respekt k týmovosti. „Bojovali občas se zodpovědností, která jim někdy chybí, ale přinášeli do mužstva uvolněnost, veselost. Fungovalo to dobře.“

Pokud jde o celkový úspěch v sezoně, Jarolím podotkl, že by nebyl možný, pokud by hráči neměli kvalitu.

„V trenérské kariéře jsem prošel různými patry a pracoval s mnoha fotbalisty a vždy jsem se těšil, že někdy budu mít takový potenciál hráčů jako tady a budu ho moci využít na maximum,“ řekl Jarolím. „Karvinský tým byl dobře doplňovaný a ukázal, že může být zajímavý produkt, který obohatí českou ligu a bude mít kvalitní výsledky.“

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

