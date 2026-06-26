Karviná zvažuje stažení odvolaní. Liga? Je to cesta na popravu, tvrdí Táborsko

„První liga je pro šestnáct vyvolených. To se neodmítá, ale zároveň je to cesta na popravu. Už teď vlastně není čas se vůbec připravit. Není to jen o hráčích A týmu, ale o celém klubu i tom, co by případný rok v lize pro něj znamenal,“ uvedl Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska.
Situace se řeší překotně, podle serveru inFotbal.cz dokonce vedení Karviné reálně zvažuje, že přijme žádost ostatních profesionálních klubů a stáhne své odvolání proti rozhodnutí Etické komise FAČR o vyřazení z nejvyšší soutěže. Automaticky by se tedy stala účastníkem druhé ligy.
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A díru by zalátal jeden z klubů z druhého patra fotbalové pyramidy. První na řadě je Táborsko, stříbrný celek uplynulé sezony. Pokud by kývlo, muselo by nastupovat v Českých Budějovicích, neboť nemá vlastní stadion odpovídajících parametrů.
„S majitelem se o tom bavíme. Debatujeme plusy i minusy, které by to klubu přineslo. Nejsme rozhodnutí, jak bychom k tomu přistoupili. Počkáme, až bude známý konečný verdikt,“ prozradil Táborský.
„Momentálně se chystáme tak, že bychom měli hrát druhou ligu. Vnímám, že český fotbal chce zachovat kredit nejvyšší soutěže a hrát v šestnácti. Rozhodnutí by se mělo udělat co nejdřív. Jakýkoliv z náhradníků případně půjde nahoru hlavně proto, aby se hrálo v plném počtu. Je to výjimečná situace a měla by pak fungovat součinnost mezi kluby, například hráčská.“
Odmítne-li Táborsko, Ligová fotbalová asociace osloví brněnský Artis. Tedy klub s jasně deklarovanými choutkami na posun mezi elitu. Zdroje inFotbalu ale tvrdí, že majitel Igor Fait se na postup od zeleného stolu netváří nadšeně a raději by preferoval sportovní cestu.
Klub vydal jen strohé prohlášení: „Kádr Artisu Brno zahájil přípravu na novou druholigovou sezonu. Vnímáme však vývoj situace a možná východiska. Vše si chceme ale nejprve pečlivě interně vyhodnotit a následně vyjádřit stanovisko klubu.“
Trojkou na seznamu potenciálních postupujících je ústecký Viagem. „Myslíme si, že je extrémně nepravděpodobné, aby na nás došla řada. Artis podle nás rukavici zvedne, bude-li hozená. Rozpočtem a ambicemi tak působí,“ nadnesl sportovní šéf klubu Jakub Dobiáš. „My bychom se samozřejmě postupu nebránili, první liga je náš cíl.“
I ústecký klub řeší nevyhovující stadion, ale existuje možnost azylu, navíc Dobiáš tvrdí: „Vyhřívaný trávník bychom splnit mohli, věc se posouvá. A ohledně kapacity bychom udělali ústecké řešení, jak říkal pan majitel – některé sedačky bychom vytrhali a udělali sektor na stání.“
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Pokud by zelená zasvítila Viagemu, první ligy by se nebál. „Tu příležitost bychom maximalizovali. Určitě bychom se nesnažili vydělat na penězích, které kluby v nejvyšší soutěži dostávají, naopak bychom je investovali hned zpátky a udělali bychom u nás prvoligovou organizaci,“ naznačil Dobiáš, že plány už se v ústeckých kancelářích rodí.
Pokud neřekne Ano ani jeden z druholigových klubů, zůstala by mezi elitou pražská Dukla.