Karvinský Buchta se chystá na bývalé zlínské parťáky: Důraz nevoní nikomu

„Určitě to pro mě bude speciální zápas,“ přiznává Petr Buchta. „Znám tam všechny kluky, takže se těším a doufám, že utkání zvládneme.“

Zlínský kádr přece jen doplnili zkušení hráči Martin Fillo a Robert Hrubý.

Nějací kluci tam sice přišli, ale mužstvo se nijak výrazně nezměnilo. Většinu lidí tam dobře znám.

Karviná vs. Zlín Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Na koho si budete muset dát největší pozor?

Určitě na Poznyho (útočník Tomáš Poznar - pozn. red.), i když teď v minulém zápase hrál dobře i Dramé, takže dopředu určitě mají sílu. Je tam i Ruda Reiter. Musíme se soustředit na více hráčů. Spíše sázejí na týmové pojetí než na jednotlivce.

Rudolf Reiter je další z nových fotbalistů ve zlínském týmu, kam přišel na hostování z Baníku. I jeho znáte?

Samozřejmě. Rudu jsem zažil ještě v Bohemce, kde jsme spolu hráli.

Víte, jak zlínské útočníky ubránit?

(Směje se) To se uvidí po zápase. Teď říkat, že člověk někoho zná... Každé utkání je specifické. Doufám, že celkově jsme se na ně dobře připravili a uspějeme, protože vyhrát bychom už potřebovali.

Obzvlášť, když máte zatím jen dva body, že?

Je to tak. Náš tým už potřebuje zažít i pocit vítězství.

Vrátil bych se ještě k útočníkům. Hrával jste s nimi, takže určitě víte, jak jim hru znechutit.

Nikomu nevoní důraz, žádnému hráči. V tom musíme být důslední. A hrajeme doma, takže chceme mít zápas ve vlastních rukách.

Asi jste slyšel, že v minulé sezoně se Karvinským doma nedařilo. Na svém hřišti získali osmnáct bodů, zatímco venku jedenadvacet...

Slyšel. A doufám, že se to v tomto ročníku ligy změní. Je důležité mít doma takovou tu svou pevnost a zápasy na našem stadionu zvládat.

Zlín vstoupil do sezony poněkud klikatě. Těsně doma podlehl Slavii 0:1, načež utržil debakl v Ostravě 1:5 a poté jasně přehrál Teplice 3:1. Co se dá od něj čekat v Karviné?

Těžko říct, co na nás vymyslí. V Ostravě to ale byl specifický zápas. Viděl jsem ho. Dostali nějaký gól ze standardky a Baníku tam padlo všechno. Zlín určitě není špatný tým, který by měl dostávat od každého nějaký világoš nebo nějaké příděly. Proti Slavii měli dobrou defenzivu. Každopádně to bude těžký soupeř.