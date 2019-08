Je to úleva. Na výhru jsme čekali už dlouho, říká karvinský Petráň

Svou trefou přispěl i k výhře 4:1 ve Zlíně.



„Celý týden jsme se poctivě na utkání připravovali. Strašně moc jsme chtěli uspět. A tentokrát jsme byli i hodně efektivní,“ řekl Petráň.

Čtyřikrát jste vystřelili přímo na branku a dali jste čtyři góly...

Stoprocentní úspěšnost. (usmál se) Hlavně jsme se snažili hrát aktivně. Nechtěli jsme, aby Zlín zbytečně držel balon, chtěli jsme domácí napadat, což se nám povedlo. Zlínští pak zbytečně ztráceli míče a my chodili do rychlých protiútoků. Také nám pomohlo, že Zlín hraje systémem tři–pět–dva, takže vpředu bylo více místa. Díky tomu jsme si vytvářeli šance.

Měli jste ze Zlína velký respekt poté, co před tím po výborném výkonu vyhrál v Opavě 3:0?

Respekt tam byl. Věděli jsme, že dvakrát vyhráli a budou tak psychicky nahoře. V týdnu jsme si ale říkali, že to musíme protrhnout, že těžko vyhrají potřetí za sebou.

Brzy jste vedli. Měl jste obavy, zda náskok udržíte?

Když hned dáte gól, nakopne vás to, ale pořád si musíte dávat pozor. Stačila by jedna chybička, Zlín by třeba vyrovnal a průběh zápasu mohl vypadat jinak.

Domácí v 52. minutě přišli o vyloučeného stopera Azackého. Pomohlo vám to?

Asi nám to utkání trošku ulehčilo, ale i potom jsme se snažili, aby se Zlín nedostával do šancí. Jen je škoda, že jsme v závěru po jedné naší chybě zbytečně inkasovali. To zamrzí. S nulou by to bylo ještě o něco lepší.

Přesto jste se dočkali první výhry. K tomu venku, a ještě tak vysoké. Jaké to je, čekat sedm kol na vítězství?

Hlavně to je obrovská úleva. Čekali jsme dlouho, ale věděli jsme, že jednou se série musí protrhnout. Navíc jsme prohrávali o gól... Teď nesmíme usnout na vavřínech. Musíme pokračovat dál. Nyní pojedeme do Teplic, kde se pokusíme navázat na výhru ve Zlíně.

Na váš gól vám nahrával Ba Loua. Opravdu je to nadstandardní hráč, jak o něm říká trenér František Straka?

Je. Dokáže hrát jeden na jednoho, což je naše výhoda. Před tím mým gólem obešel dva protihráče, krásně mě našel a já míč už jen doklepl do brány.