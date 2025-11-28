Chance Liga 2025/2026

Karviná střílí góly s lehkostí. Co za tím stojí? Trenér Jarolím si chválí konkurenci

Jiří Seidl
  10:13
Fotbalisté MFK Karviná v minulém prvoligovém kole porazili Hradec Králové 4:3, přičemž v tomto jediném utkání nastříleli polovinu gólů jako jejich slezští rivalové z Baníku Ostrava ve všech dosavadních 16 kolech... Karvinští dosud dali 28 branek a jen čtyři celky v nejvyšší domácí soutěži jich nastřílely víc – Slavia 32, Plzeň 31, Sparta 30 a Liberec 29.
Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.
Karvinský záložník Emmanuel Ayaosi (vlevo) v souboji s královehradeckým Jakubem...
Královehradecký středopolař Vladimír Darida se snaží zblokovat střelu...
V hlavičkovém souboji před brankou Hradce Králové jsou domácí Denny Samko a...
„Fotbal je hned o dost lehčí, když máte hráče, kteří dokážou dát góly, všechno je pak jednodušší,“ prohlásil karvinský trenér Marek Jarolím.

Karvinští zatím mají v tomto ligovém ročníku jedenáct střelců – Abdallah Gning dal šest branek, Dávid Krčík pět a Rok Štorman a Emmanuel Ayaosi čtyři.

„To, že dáváme góly, je dané i kvalitou mezihry, že se hráči nabízejí, umějí si vybrat místo, udržet těžší míče pod tlakem,“ upozornil Jarolím. „To vše tam je včetně komplexnosti a toho si cením.“

Ayaosi se proti Hradci Králové blýskl hattrickem. „To, co jsem říkal před chvílí, platí i na něj. Byl odměněný za svůj přístup. Budeme věřit, že si střeleckou formu udrží,“ řekl kouč.

Upozornil, že i Ayaosi byl u předchozího nešťastného utkání v Liberci, kde Karvinští padli 0:6. „Ale i tam to byl furt hráč, který si držel určitý standard, byl aktivní a nebezpečný.“

Ayaosi se nebojí kosy. Jsem bojovník, říká po hattricku mezi sněhovými mantinely

Pokud jde o ofenzivní fotbalisty, karvinskou jedničkou na hrotu je Gning, který je v základní sestavě od druhého kola. V něm se od osmého usadil i Ayaosi. Stálicí byl také Ebrima Singhateh, leč ten se zranil. A důležitou součástí mužstva je další útočník Lucky Ezeh, byť jen střídá.

„Všichni ti kluci jsou důležití v našem systému hry. A navíc, když jsou produktivní, je fotbal skvělý,“ pochvaluje si Marek Jarolím. „Podstatné je, aby se produktivita rozložila na všechny zmíněné ofenzivní hráče. Pak můžeme být pro soupeře hůře čitelní.“

Podstatní pro útočení jsou i krajní hráči. Na levém kraji obrany nestárne Jiří Fleišman. Před ním toho hodně naběhají Alexandr Bužek a Samuel Šigut, jehož návrat po zranění mužstvo zvedl. V osmi duelech, v nichž nastoupil, dal dvě branky.

„Důležité je, že jsme si už na sebe zvykli, každý víme, co potřebujeme,“ uvedl na klubovém webu další záložník s chutí útočit Denny Samko. „Jde to vidět hlavně mezi mnou a Abdallahem Gningem. Oba jsme fotbaloví a na trávníku si rozumíme. Ví, kam si naběhnout, kdy sklepnout míč – oba chápeme, co potřebujeme. Ta kreativita jde vidět.“

Karvinský Denny Samko se raduje z gólu do sítě Mladé Boleslavi.

Útočnou sílu Karvinských by mohl ještě pozvednout krajní obránce Kristián Vallo, jenže ten naskočil jen do úvodních dvou kol, načež se zranil.

„Pořád je v režimu rekonvalescence,“ uvedl trenér Jarolím. „Čtyři měsíce nebyl v tréninku, takže to je dostatečná odpověď na to, jestli ještě zvládne zbytek podzimu.“

Proti Hradci Králové na jeho postu naskočil Sebastian Boháč. „Zhostil se toho dobře. Chtěli jsme ho využívat i v prostorech středního záložníka, což je mu vlastní. Byl na hřišti dobrý tmelící prvek. Navíc je to kluk, který má výborný charakter a je vítězný typ. Ten záskok zvládl,“ konstatoval Marek Jarolím.

Karvinští se tlačí do elitní šestky, na čtvrtou Olomouc ztrácejí dva body. V závěru podzimní části ligy je navíc čekají schůdní protivníci – v sobotu od 15.00 hrají ve Zlíně, 7. prosince od 15.30 hostí trápící se Baník Ostrava a 14. prosince od 13.00 se představí v Praze proti Bohemians 1905.

„Nynějších dvacet pět bodů je krásných, ale rádi bychom ty všechny zbývající zápasy zvládli za tři body, takže uvidíme, jak dopadneme po podzimu,“ řekl Samuel Šigut.

