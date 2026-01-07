Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Milič se v novém týmu potká s krajanem Rokem Štormanem. „Hledali jsme leváka do obrany, Nino může hrát stopera i na kraji, což je nesmírná výhoda. Věřím, že nám pomůže,“ uvedl sportovní ředitel karvinského klubu Lubomír Vlk.
Milič v sezoně 2023/24 získal s Celje slovinský titul, poté zamířil do Domžale. Za svůj poslední tým odehrál v nejvyšší soutěži 45 utkání, ve kterých zapsal tři góly a dvě asistence. Jednou se trefil kuriózně přímo z rohového kopu.
„Nad nabídkou z české ligy, která je kvalitnější než naše slovinská, jsem popravdě dlouho nepřemýšlel. Moc se těším. Navíc je tady Rok (Štorman), bude to pro mě zpočátku jednodušší,“ prohlásil jednadvacetiletý Milič.