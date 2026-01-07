Chance Liga 2025/2026

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Autor: ,
  19:34
Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let. | foto: Profimedia.cz

Milič se v novém týmu potká s krajanem Rokem Štormanem. „Hledali jsme leváka do obrany, Nino může hrát stopera i na kraji, což je nesmírná výhoda. Věřím, že nám pomůže,“ uvedl sportovní ředitel karvinského klubu Lubomír Vlk.

Milič v sezoně 2023/24 získal s Celje slovinský titul, poté zamířil do Domžale. Za svůj poslední tým odehrál v nejvyšší soutěži 45 utkání, ve kterých zapsal tři góly a dvě asistence. Jednou se trefil kuriózně přímo z rohového kopu.

Špatně jsem zamkl, žertoval kouč Jarolím. S odchody se smířil: Dalo se to čekat

„Nad nabídkou z české ligy, která je kvalitnější než naše slovinská, jsem popravdě dlouho nepřemýšlel. Moc se těším. Navíc je tady Rok (Štorman), bude to pro mě zpočátku jednodušší,“ prohlásil jednadvacetiletý Milič.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...

Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost...

7. ledna 2026  18:23

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...

7. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:36

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

