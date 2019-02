Karvinští fotbalisté vyzvou Teplice. A už musí pořádně zabrat

„Pro nás bude důležité, jak zareagujeme na minulý nevydařený zápas v Uherském Hradišti,“ připomněl karvinský trenér Norbert Hrnčár prohru se Slováckem 0:2 po hodně špatném výkonu. „Pevně věřím, že s Teplicemi to od nás bude výsledkově i herně lepší.“ V to doufá i stoper Ján Krivák.

„Hlavně nesmíme dostat gól a musíme na hřišti nechat všechny síly. Doma už vyhrát opravdu musíme,“ prohlásil Krivák na webových stránkách klubu.

Teplice sice oba „jarní“ zápasy prohrály, ale jak Krivák upozornil, hrály na hřišti Slavie a doma s Mladou Boleslaví. „Ale i tak mě trochu překvapuje, že zatím nebodovaly,“ přiznal. „Každopádně my se musíme dívat jen na sebe a začít vyhrávat, pokud se chceme zachránit. A to samozřejmě chceme.“

Karviná - Teplice Sledujte od 15.00 online.

Ján Krivák připustil, že tým stále vstřebává hru s tříčlennou obranou. „Pokud vím, tak v Karviné se to nikdy nehrálo, takže si na to musíme zvyknout a musí se nám to vrýt pod kůži. Není to jednoduché, protože ligové zápasy jsou něco jiného než přípravné. Ale všechno je jen o nás. Věřím, že v sobotu to od nás už bude mnohem lepší.“

Teplicím v zimě odešli Vaněček a Král, ale trenér Hrnčár je přesvědčený, že to na síle Teplicím neubralo. „Jsou to minimální změny. Mají sehraný tým, který je delší dobu spolu. My se však musíme dívat na sebe, abychom my dobře pracovali,“ podotkl kouč, který – jak uvedl – udělá nejméně jednu změnu v sestavě.

Ta je vynucená, jelikož záložník Vojtěch Smrž nesmí hrát kvůli čtyřem žlutým kartám. Hrnčár neprozradil, zda se do sestavy vrátí útočník Tomáš Wágner, jenž byl minulý týden nemocný.