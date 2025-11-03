Chance Liga 2025/2026

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Jiří Čihák
  9:15
Jakmile zjistil, že dostane od obránců na útočné polovině dost prostoru i času, aby se s balonem otočil, protože ho nikdo ze sparťanů natěsno nedostoupil, senegalský útočník Abdallah Gning neváhal. Pětadvacet metrů od brány napřáhl k tvrdé střele, kterou nad plachtícího gólmana Vindahla špičkou kopačky přizvedl nešťastník Panák, jenž při nedělním návratu do Karviné, kde hrával, slavil třicáté narozeniny.
Sparťanský křídelník John Mercado se snaží obejít karvinského Alexandra Bužka.

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží obejít karvinského Alexandra Bužka.

Karvinský stoper Dávid Krčík po dlouhém autu prodlužuje míč na Aboubacara...
Souboj fotbalistů Karviné a Sparty před domácí brankou po dlouhém rohu hostů
Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský trenér Brian Priske
Nebude na ně vzpomínat rád.

Stejně jako celá Sparta.

Na pětihodinovou štreku zpátky do Prahy se z dalekého Slezska vydala zmuchlaná porážkou 1:2.

Posedmé v sezoně venku nezvítězila, podruhé v lize padla a v tabulce už není první, protože Slavia má po sobotním domácím vítězství 2:0 nad Ostravou při stejném bodovém zisku lepší skóre.

Spíš než vyrovnané pořadí po čtrnácti kolech je ale pro Spartu horší, jak v posledních týdnech vypadá. Je nejistá a křehká. Na hřištích soupeřů vyloženě bezradná. „Prohrát se může, ale ne tímhle způsobem. Pro mě neakceptovatelný výkon,“ sypal ze sebe nespokojený trenér Brian Priske.

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

Ne, takhle Spartu v aktuální sezoně ještě žádný tým nevygumoval.

Na střely dvacet ku dvanácti, na bránu šest proti dvěma. Domácí měli i o osm doteků víc v soupeřově šestnáctce a vzácně vyrovnané byly i ukazatele držení míče a počtu přihrávek, což je v rámci ligy deviza Sparty.

Bezkrevným výkonem jako by se vrátila o dvanáct měsíců zpátky, kdy zrovna pod koučem Friisem trpěla uprostřed černé série bez vítězství. Že by varování?

Když Ekvádorec Mercado dvacet minut před koncem srovnal z úvodní sparťanské střely ve druhém poločase na 1:1, což byl první venkovní gól od zářijového zápasu s Baníkem, rychle sebral balon a pelášil s ním na půlku. K zamýšlenému obratu měl pomoct i uzdravený Haraslín, který na stejném stadionu hattrickem řídil otočku v minulé sezoně. Jenže sotva po střídání vběhnul na hřiště a Panák mu na levou paži navlékl žlutou kapitánskou pásku, Karvinští si vzali vedení zpátky.

Může to být potřebná facka, řekl Haraslín po Karviné. Pískot fanoušků chápal

Domácí hrdina Gning po vítězné střele metal salta a přemety. Stejný hráč už navíc před pauzou málem přichystal dva góly Ayaosimu, jenž nejprve pálil z otočky do gólmana Vindahla a pak na malém vápně trefil hlavou tyč. Dost zamotanou hlavu měl ze svého krajana z Nigérie sparťanský stoper Uchenna, který už v páté minutě žlutě fauloval a po dalších dvou zákrocích nešel ven jen díky milosrdnému oku rozhodčího Wulkana. I proto po přestávce místo Uchenny vyběhl Zelený a hned musel vykopávat další Ayaosiho tutovku z brankové čáry.

Byl to opět slabý sparťanský první poločas. Kdybyste sestavili ligovou tabulku výhradně podle výsledků po úvodních pětačtyřiceti minutách, černé logo s bílým S objevíte až na děleném sedmém místě. I v posledním pražském derby s Bohemians, které nakonec sparťané zvládli otočit, se po první půli na Letné rozléhal zřetelný pískot fanoušků.

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

V Karviné byl tentokrát slyšet spíš aplaus domácího publika, které ocenilo odvahu, s níž se fotbalisté v bílých dresech do favorita zakousli.

Nepoznali byste, že už tři týdny na lavičce nešéfuje úspěšný kouč Martin Hyský, ale nováček Marek Jarolím. Ten vrátil slavné trenérské příjmení na prvoligovou mapu poprvé od února 2022, kdy jeho strýc Karel končil v Mladé Boleslavi, a během prvních dvou týdnů vydoloval v hornickém městě sedm ligových bodů ve třech zápasech i postup do čtvrtfinále domácího poháru. Proti Spartě mu nejprve udělal radost vedoucí gól Traorého a pak i vítězný od Gninga.

A Sparta? Má nad čím přemýšlet.

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
