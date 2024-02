Máme kvalitu na ligu, burcuje karvinský Memić. Ostrý test připraví Sparta

Tu Karvinští hostí dnes v 15.00. Hned ve středu v dohrávce 18. kola přivítají od 17.00 Pardubice a poté je v neděli 18. února od 15.00 znovu doma čeká Slavia Praha.

Smrtících devět dnů?

„Jsou to těžké zápasy, ale doufám, že je zvládneme,“ řekl Memić.

Odmítá, že by se soustředili především na Pardubice, které jsou o bod a jednu příčku před nimi – čtrnácté. „Všechny tři zápasy mají stejnou váhu. Musíme na ně být perfektně nachystaní. Hrajeme o záchranu, takže každé utkání bude pro nás těžké a extrémně důležité.“

Memić dodal, že pokud zvládnou duely se Spartou a Pardubicemi, poskočí do střední skupiny ligy, kam chtějí.

Byť Karvinští stále řeší posílení obrany, do útoku získali Martina Regáliho. Tým se během zimní pauzy až na odchody sedmi hráčů, z nichž ale pravidelně hrával jen Daniel Bartl, nezměnil.

„Kluci, kteří tu jsou, mají kvalitu na ligu. Na to, abychom ji udrželi. Regi by měl naši hru ještě oživit, doufám, že se mu bude dařit a pomůže nám,“ podotkl Memić.

V přípravě se střelecky chytil i zkušený útočník Martin Doležal, který dal čtyři góly. Právě Memić by ho měl zásobovat kvalitními centry z pravé strany.

Brankář karvinských fotbalistů Jakub Lapeš vyráží míč v přípravném utkání se Slezským FC Opava.

„Nevíme, jaká bude sestava, ale pokud nastoupím, budu chtít Martinovi, který je teď ve formě, nachystat balony co nejlépe,“ řekl Memić, který do Karviné přišel v srpnu 2022, zhruba měsíc po tom, co jeho krajan z Bosny a Hercegoviny a rovněž rodák ze Sarajeva Eldar Šehić odešel do nedalekého Baníku Ostrava.

Těší ho, že k sobě nemají daleko, takže se pravidelně scházejí.

„Eldar mě tady v Česku přivítal. Denně jsme v kontaktu a tak třeba i dvakrát týdně zajdeme na kafe. Je to skvělý kluk. Byl bych rád, kdybychom byli ve stejné šatně, ale je v Baníku a já tady, takže jsme takmičari,“ řekl Memić bosensky, že jsou konkurenti. „Když však odejdeme z hřiště, jsme velcí kamarádi.“

Jak se mu žije v Česku?

„Domov mi tolik nechybí, ale rodina ano. Ale to je normální, fotbal je moje práce, kterou chci dělat, a proto jsem tady,“ odpověděl. „Je tu trochu větší zima než v Bosně, ale jinak dobré. Už jsem si zvykl, kluci mě dobře přivítali, naučil jsem se česky a snad docela dobře.“ To ano, mluví výborně.

A byť i po odchodu Šehiće z Karviné má v týmu další spoluhráče z Balkánu, Severomakedonce Filipa Antovského a Černohorce Andriju Ražnatoviće, tvrdí, že se dobře cítí i mezi českými spoluhráči. „Kluci jsou tu výborní.“

Amar Memić je v Karviné druhou sezonu. Jaké má vůbec plány?

„Každý fotbalista má sny hrát v nejlepších soutěžích v Evropě. Nejsem výjimka. Teď jsem ale tady a přemýšlím jenom o Karviné.“