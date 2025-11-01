V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

„Jsou to fajn kluci, charakterově skvělí hráči,“ řekl asistent karvinského trenéra Marek Bielan, který oba v klubu dobře pamatuje. „Byl jsem s nimi v kontaktu, i když jsem tehdy trénoval béčko. Už jak přišli, bylo vidět, že jsou skvělí hráči. Teď jsou to osobnosti ligy a patří mezi klíčové fotbalisty Sparty.“
Panáka si Marek Bielan s Petrem Gibalou, když trénovali karvinský dorost, vyhlédli ve Frýdku-Místku. „Filip byl tahounem mužstva. Do dorostu se nám ho tady ještě nepodařilo dostat, ale pak ho pan Vlk (sportovní manažer) přivedl do mužů,“ řekl Bielan.
Jaroslav Zelený přišel z Hradce Králové. „Už tam byl velký talent,“ upozornil Marek Bielan. „Zástupci našeho klubu ho sem získali nějakým zázrakem. Šlo vidět, že je to velký hráč, na tréninku pracoval výborně, měl touhu jít pořád dále.“
Panák přišel do Karviné jako ofenzivní fotbalista a rozehrával se v divizi. V Lokomotivě Petrovice, která byla karvinskou farmou. „Vyrostl pod trenérem Webrem,“ zmínil Marek Bielan tehdejšího karvinského kouče.
Dodal, že právě Jozef Weber našel Panákovi místo na pozici stopera. „Filip měl už tehdy skvělý timing při hlavičkování, ať už útočném, nebo obranném. Fantastická hlava je jeho přednost, ale umí s míčem vyjet, dát kolmou přihrávku, a na to, že je stoper, je i velice rychlý.“
Takže bude důležité, aby ho Karvinští důsledně hlídali? „Sparta má ve standardních situacích velkou sílu, je v nich nejlepší v lize, dala z nich snad nejvíce gólů. Není to jen Filip, ale i Uchenna, Sörensen, Martinec... Je to Sparta, ale strach nemáme. Věříme, že ji dokážeme doma potrápit,“ řekl Bielan.
Těší ho, že jak Zelený, který je z Hradce Králové, tak Panák, jenž pochází z Příbora, mají stále vůči Karviné úctu. „Je to znát, jak se bavíme, když se potkáme,“ podotkl Marek Bielan.
„Na Karvinou vzpomínám jen v dobrém, i když mi tamější působení kalí jeden rok, kdy se se mnou táhla zranění. Ale fotbalové prostředí je tam výborné,“ uvedl už dříve Jaroslav Zelený.
„Mám to v Karviné rád, odehrál jsem tam spoustu zápasů,“ konstatoval Filip Panák, který má pokaždé v karvinském hledišti silnou podporu rodiny.