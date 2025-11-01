Chance Liga 2025/2026

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Jiří Seidl
  13:58
Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do Karviné vrátí, ale tentokrát jako opory pražské Sparty.
Sparťanský obránce Jaroslav Zelený obchází Alexise Aléguého z Jablonce.

Sparťanský obránce Jaroslav Zelený obchází Alexise Aléguého z Jablonce. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparťanský stoper Mario Holek (vlevo) v souboji s karvinským záložníkem Filipem...
Jaroslav Zelený z Karviné (vlevo) v souboji o míč s brněnským Aloisem Hyčkou
Slávistický záložník Michael Ngadeu Ngadjui (vlevo) se nechce nechat odstavit...
Filip Panák uhání za míčem.
8 fotografií

„Jsou to fajn kluci, charakterově skvělí hráči,“ řekl asistent karvinského trenéra Marek Bielan, který oba v klubu dobře pamatuje. „Byl jsem s nimi v kontaktu, i když jsem tehdy trénoval béčko. Už jak přišli, bylo vidět, že jsou skvělí hráči. Teď jsou to osobnosti ligy a patří mezi klíčové fotbalisty Sparty.“

Panáka si Marek Bielan s Petrem Gibalou, když trénovali karvinský dorost, vyhlédli ve Frýdku-Místku. „Filip byl tahounem mužstva. Do dorostu se nám ho tady ještě nepodařilo dostat, ale pak ho pan Vlk (sportovní manažer) přivedl do mužů,“ řekl Bielan.

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Jaroslav Zelený přišel z Hradce Králové. „Už tam byl velký talent,“ upozornil Marek Bielan. „Zástupci našeho klubu ho sem získali nějakým zázrakem. Šlo vidět, že je to velký hráč, na tréninku pracoval výborně, měl touhu jít pořád dále.“

Panák přišel do Karviné jako ofenzivní fotbalista a rozehrával se v divizi. V Lokomotivě Petrovice, která byla karvinskou farmou. „Vyrostl pod trenérem Webrem,“ zmínil Marek Bielan tehdejšího karvinského kouče.

Dodal, že právě Jozef Weber našel Panákovi místo na pozici stopera. „Filip měl už tehdy skvělý timing při hlavičkování, ať už útočném, nebo obranném. Fantastická hlava je jeho přednost, ale umí s míčem vyjet, dát kolmou přihrávku, a na to, že je stoper, je i velice rychlý.“

Karvinský Filip Panák (vlevo) hlavičkuje před Ondřejem Zahustelem ze Sparty.
Jaroslav Zelený z Karviné (v bílém) se snaží projít brněnskou obranou, s číslem...

Takže bude důležité, aby ho Karvinští důsledně hlídali? „Sparta má ve standardních situacích velkou sílu, je v nich nejlepší v lize, dala z nich snad nejvíce gólů. Není to jen Filip, ale i Uchenna, Sörensen, Martinec... Je to Sparta, ale strach nemáme. Věříme, že ji dokážeme doma potrápit,“ řekl Bielan.

Těší ho, že jak Zelený, který je z Hradce Králové, tak Panák, jenž pochází z Příbora, mají stále vůči Karviné úctu. „Je to znát, jak se bavíme, když se potkáme,“ podotkl Marek Bielan.

„Na Karvinou vzpomínám jen v dobrém, i když mi tamější působení kalí jeden rok, kdy se se mnou táhla zranění. Ale fotbalové prostředí je tam výborné,“ uvedl už dříve Jaroslav Zelený.

„Mám to v Karviné rád, odehrál jsem tam spoustu zápasů,“ konstatoval Filip Panák, který má pokaždé v karvinském hledišti silnou podporu rodiny.

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

