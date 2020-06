Jarábek: Prvním dvěma gólům Sparty předcházely naše dvě lehké ztráty

„V prvním jsme plnili, co jsme měli, obrana byla organizovaná. Čekali jsme na protiútoky a povedlo se nám dát gól.“ Útočník Taiwo už v první minutě dostal fotbalisty MFK Karviná do vedení. Jenže zaúřadovalo video a sudí Zelinka gól odvolal, protože předtím údajně přehlédl faul na sparťana Hložka...



„Je zajímavé, že VAR (videoasistent rozhodčího) na důležitějších zápasech není, ale tady byl,“ podotkl Jarábek. „Prý tam byl faul Moravce někde na naší půlce. Takových faulů je milion, ale rozhodčí tam jsou od toho, aby je postřehli. Ale i před čtvrtým gólem Sparty byl faul, a to už sudí VAR nepoužili. To je záhada.“ Karvinský záložník Ondřej Lingr litoval, že první rychlý gól neplatil. „Pokud byl regulérní, tak to utkání dost ovlivnilo, protože jsme v poločase mohli vést dva nula a bylo by po zápase.

Ale rozhodčí se rozhodl, jak se rozhodl,“ konstatoval Lingr.



Karvinští i díky brankáři Bolkovi přežili několik šancí hostů, načež si Lingr zpracoval centr Ndefeho a po zemi střílel k pravé tyči. Tentokrát už gól platil.

Domácí udrželi čisté konto do 49. minuty, jelikož hosté parádními střelami Karlssona a Hložka z dálky stav otočili a později přidali další dva góly. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme vydržet hlavně prvních patnáct minut kvalitně bránit,“ uvedl Juraj Jarábek.

„Jenže dané úkoly jsme nesplnili. Gólům předcházely naše dvě lehké ztráty, zůstali jsme jako opaření. Musím však říct, že ty první dva góly byly fantastické, už dlouho jsem neviděl, aby se Sparta takto trefila.“ Kouč připustil, že vedení mohlo domácí uspokojit.

„Ale nabádali jsme hráče, aby ve výkonu z první půle pokračovali, podrželi balon, hráli aktivně. Jenže brzo jsme dostali ten gól... Celý druhý poločas byl špatný, nezvládli jsme ho.“ Jarábek dodal, že po pojišťovací třetí brance Sparta utkání už v pohodě dohrála.