Karvinští čekají na výhru. A hostí Slavii. Zopakovat jaro, přeje si kouč

„Slávisty jsem teď sledoval s Legií Varšava,“ zmínil karvinský trenér Jozef Weber čtvrteční odvetu předkola Evropské ligy, kterou český mistr prohrál 1:2. „Těžko se u nich hledají slabiny, i když ve Varšavě hráli v deseti. V žádném případě se předem nevzdáváme.“



Dodal, že i Karvinští umějí hrát nadstandardně a podat koncentrovaný výkon, aby jasného favorita potrápili. To se jim povedlo v závěru minulé sezony, kdy v Praze remizovali 1:1.

„Ale samozřejmě víme, že tehdy měla Slavia v čele soutěže komfortní náskok a spíš bylo jejím cílem natáhnout rekordní sérii bez prohry,“ podotkl Jozef Weber.

Ta pokračuje. Slávisté drží ligovou neporazitelnost už 50 zápasů. „Neuvěřitelné,“ ocenil kouč soka. Karvinské šance na úspěch budou záležet i na tom, v jakém rozpoložení slávisté dorazí, jelikož se neprobojovali do Ligy mistrů a po prohře s Legií ani do Evropské ligy. Budou hrát jen Konferenční ligu.

„Jejich trenér Trpišovský ale řekl, že mezi Evropskou a Konferenční ligou zas takový rozdíl není, s čímž souhlasím. Takže nějaké velké zklamání u nich zřejmě převažovat nebude. Pořád je to evropský pohár a v něm je čeká šest zápasů s vidinou dostat se do jarní fáze. To je bude dál motivovat.“



Karviná vs. Slavia Online reportáž v neděli od 19 hodin

Karvinští sice v lize stále čekají na výhru, ale ve středu v poháru si zastříleli ve Slavičíně - 5:1. „Každé vítězství nám může pomoct. Navíc když jsme předtím dlouho nevyhráli. K tomu jsme vstřelili pět branek. Jasně, soupeř hraje divizi, ale góly jsou góly,“ prohlásil Weber.

Odhadnout nedělní sestavu Slavie si netroufá. „To je obtížné, obzvlášť když proti Legii hráli téměř celý zápas v deseti po vyloučení Tomáše Holeše. Ale považuji za výhodu, že se připravujeme na pětadvacet kvalitních fotbalistů,“ usmál se trenér.