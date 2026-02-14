Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Slavia, hosté bez Provoda i Zimy, od začátku hraje Suleiman

Autor: ,
Sledujeme online   14:06
Slávističtí fotbalisté se pokusí navýšit svůj náskok na prvním místě tabulky. V 22. ligovém kole hrají v Karviné, která na jaře čeká na vítězství i vstřelený gól. Sledujte od 15 hodin podrobný online přenos.

Slávisté Provod a Zima slaví gól do sítě Pardubic. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia má v sestavě několik změn.

Poprvé hraje od začátku i osmnáctiletý Mubarak Suleiman, jenž se minulý týden v lize poprvé střelecky prosadil. Nastupují také Schranz či Kušej, naopak Provod nebo Zima přibyli na marodku.

Sestava Slavie: Staněk – Douděra, Holeš, Chaloupek, Bořil – Suleiman, Sadílek – Kušej, Schranz, Jurásek – Chorý.

Slavia po úvodním jarním zaváhání v Pardubicích (1:1) snadno porazila Mladou Boleslav (4:0) a před druhou Spartou, která nastoupí v neděli proti Hradci Králové, měla před víkendem pětibodový náskok.

Karviná, která se Slavií dlouhodobě spolupracuje, po zimní přestávce prohrála oba zápasy: s Plzní (0:2) i v Teplicích (0:2). V tabulce ovšem díky vynikajícímu podzimu zůstává v elitní šestce.

Chance Liga 2025/2026
14. 2. 2026 15:00
Karviná : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
