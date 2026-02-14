ONLINE: Karviná - Slavia, hosté bez Provoda i Zimy, od začátku hraje Suleiman

Slavia má v sestavě několik změn.
Poprvé hraje od začátku i osmnáctiletý Mubarak Suleiman, jenž se minulý týden v lize poprvé střelecky prosadil. Nastupují také Schranz či Kušej, naopak Provod nebo Zima přibyli na marodku.
Sestava Slavie: Staněk – Douděra, Holeš, Chaloupek, Bořil – Suleiman, Sadílek – Kušej, Schranz, Jurásek – Chorý.
Slavia po úvodním jarním zaváhání v Pardubicích (1:1) snadno porazila Mladou Boleslav (4:0) a před druhou Spartou, která nastoupí v neděli proti Hradci Králové, měla před víkendem pětibodový náskok.
Karviná, která se Slavií dlouhodobě spolupracuje, po zimní přestávce prohrála oba zápasy: s Plzní (0:2) i v Teplicích (0:2). V tabulce ovšem díky vynikajícímu podzimu zůstává v elitní šestce.