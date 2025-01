Posily ukázaly potenciál, těší Karvinou. Příchod Šiguta se může zkomplikovat

„Všichni tři ukázali, proč tady jsou, že je v nich velký potenciál, aby nám pomohli, aby patřili ke klíčovým hráčům týmu,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský. „Samozřejmě byl to jeden poločas. Máme před sebou spoustu práce, ale s jejich výkonem jsem spokojený.“

Karvinští jsou přesvědčeni, že všichni tři noví hráči v mužstvu už zůstanou. „Máme všechny papíry, všechny smlouvy podepsané. V tom nevidím problém. Jedná se jen o termín registrace. Přestupní termín začíná dvacátého šestého ledna,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

A co Samuel Šigut?

Z Českých Budějovic odcházel, ještě když byl jejich majitelem Dalibor Jirka. Jenže v minulých týdnech se vše změnilo a klubu se ujal předchozí vlastník Vladimír Koubek. Tvrdí, že Jirka neuhradil celou kupní částku.

Samuel Šigut během zimní přípravy Karviné.

Koubek poslal klubům první a druhé ligy mail, v němž píše, že Dalibor Jirka nemá oprávnění nakládat s majetkem klubu. Tudíž ani s hráčským kádrem.

„Řády jsme neporušili, takže věříme, že všechny příchody hráčů, co tady máme, dotáhneme v momentě, kdy začne přestupní termín,“ uvedl Lubomír Vlk.

Neobává se, že třeba týden před ligou o Šiguta přijdou? „Nejsem právník, ale my jsme dělali vše v souladu s FAČR (Fotbalovou asociací České republiky), takže to není o tom, že by si Karviná něco vymyslela,“ odpověděl Vlk.

A co na nynější dění v Dynamu České Budějovice říká trenér Hyský? „To jsou věci, které absolutně neovlivním, takže to ve mně nevyvolává nic. Jsem rád, že Samuela Šiguta tady máme, a věřím, že vše proběhlo tak, jak má,“ upozornil Martin Hyský.

Karvinští během nynější zimní pauzy ztratili tři hráče základní sestavy, když David Moses odešel do Slavie, Amar Memič do Plzně a Iaonnisu Botosovi skončilo hostování ze Slavie. „Odešli dva. Věříme, že Botos se vrátí,“ upozornil Lubomír Vlk. „Na druhou stranu Karviná je klub, a my se tím ani netajíme, který třeba jednou ročně potřebuje prodat hráče. Pokud bychom přišli jen o ty dva, tak jsme na to připraveni a věřím, že je nahradíme.“

Vyrojily se však i spekulace ohledně zájmu některých klubů o brankáře Jakuba Lapeše.

„Toho, že by odešel, se teď neobáváme, protože Kuba má podepsanou smlouvu. V tomto přestupovém období ho určitě pouštět nebudeme,“ řekl Lubomír Vlk.

Karvinští v pondělí odlétají na herní soustředění do Turecka.

„Věřím, že na soustřední v Turecku se k nám připojí ještě jeden hráč, jehož máme rozdělaného,“ připustil Lubomír Vlk. „Řešíme hráčů víc, takže nechci říkat jednu pozici. Máme ještě dva hráče, které snad dotáhneme.“