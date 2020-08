V Karviné stále řeší posily. Jsme ve skluzu, ví manažer Vlk

Zkušený útočník měl do utkání naskočit, jenže při rozcvičení se lehce zranil. „Proto jsme ho raději nechali odpočívat,“ dodal kouč.

Přestup odchovance Baníku Ostrava, který byl s výjimkou sezony v Mladé Boleslavi 13 let v cizině, by Karvinští měli dotáhnout v pondělí.

„Je to tak,“ potvrdil karvinský sportovní manažer Lubomír Vlk. „Nemáme však dořešenou spoustu dalších hráčů, jsme ve skluzu. Potom, co jsme dlouho nevěděli, zda budeme hrát první, či druhou ligu, máme na vše méně času.“

Vlk podotkl, že bude rád, když Karvinští během tohoto týdne dotáhnou příchody tří hráčů. „Předpokládám však, že další hráči k nám budou chodit ještě v září. To si nestěžuji, jen konstatuji,“ uvedl Vlk. „Věřím, že ještě nějací hráči přijdou. Máme je rozjednané,“ podotkl trenér Jarábek.

Jaké posty chtějí Karvinští doplnit? „Potřebujeme i hráče do širšího kádru, není to jen o těch do základu. Potřebujeme křídla, stopery, zálohu, útok. Prakticky do každé řady,“ odpověděl Vlk.

Jasný je post gólmana, kde mají zkušeného Petra Bolka a mladíka Vladimíra Neumana. Třetího z brankářů Martina Pastornického uvolnili na hostování do Třince.

Šéfové Karviné dotahují registraci útočníka Romana Haši, který přišel ze Skalice, a v tomto týdnu by rádi dokončili příchody obránců Romana Holiše a Martina Šindeláře z Baníku Ostrava. „Pokud jde o Šindeláře, tak řešíme podmínky smlouvy s hráčem,“ řekl Lubomír Vlk.

Naproti tomu v sobotu podepsali dvouletou smlouvu se záložníkem Tomášem Jursou, který se vrací do mateřského klubu z Opavy.