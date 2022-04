Túliův vlastní gól určil ráz utkání, ulevil si karvinský trenér Páník

„Hned na začátku si dáme nepochopitelný vlastní gól a ten určil ráz utkání,“ prohlásil karvinský trenér Bohumil Páník.

Takže to byla pořádná rána?

„Je to jako v boxu, když dostanete direkt a po něm se motáte. Hodně záleží na tom, jak je který hráč odolný,“ odpověděl Páník.

„My často soupeřům ke gólům pomůžeme sami a to nás sráží, bolí. Domácí se navíc zklidnili a do ničeho nás pořádně nepustili,“ řekl karvinský brankář Jiří Ciupa, který nastoupil místo Pavola Bajzy. Ten v Karviné hostuje právě ze Slovácka, takže na základě dohody klubů nemohl hrát.

7 bodů stále ztrácejí fotbalisté Karviné na předposlední Pardubice

Ciupa upozornil, že pořád měli dost času s výsledkem něco udělat.

„To ano,“ potvrdil trenér Páník. „Jenže my jsme nebyli tak dobří, abychom Slovácko více pozlobili.“ Mrzelo ho, že se jeho hráči vůbec nedostávali ke střelbě, aby prověřili devatenáctiletého slováckého brankáře Jiřího Borka, pro něhož to byl druhý duel mezi elitou.

„Ale obrana před tak mladým brankářem hraje o to zodpovědněji,“ upozornil Páník. „My jsme však ani nedostali balon před branku. Centry z kraje jsme buď vykopli ven, anebo byly tak slabé, že si pro ně brankář došel a tím mu stoupalo sebevědomí.“ Jiří Ciupa potvrdil, že se bavili o tom, aby mladého Borka co nejvíce zaměstnávali. „Jenže my jen jednou vystřelíme na branku. Nevypracovali jsme si ani žádnou pořádnou šanci,“ uvedl Ciupa.

Karvinským nepomohlo ani střídání útočných hráčů hned po přestávce, kdy Svoboda a Papadopulos nahradili Chvěju a Durosinmiho. „Zkusili jsme tam dát úplně jiné hroty, ale těžce jsme se chytali. Až s příchodem Qoseho jsme se trochu zvedli a dali aspoň čestný gól,“ řekl Bohumil Páník.

Karviná dál ztrácí na předposlední Pardubice sedm bodů. „Pořád ale věříme, stále je ještě ve hře i s nadstavbou hodně bodů,“ řekl brankář Ciupa.