Karvinští fotbalisté po covidu obrali o body rozjeté Slovácko

„Na to, jaký tlak na nás Slovácko vytvářelo, je pro nás bod úspěch,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník. „Nastřelili jsme sice i tyčku (Šehić), ale myslet si, že jsme měli vyhrát, by byla hloupost. Soupeř měl více nebezpečných situací, dvě tutovky chytil Bolek, takže remíza jde i za ním. Ale těší mě, že jsme v závěru byli v tempu a soupeři sekundovali.“

V první půli se Karvinští téměř nedostali k brance Slovácka. Přesto od 11. minuty vedli, když Papadopulos přizvedl Křapkův centr ke vzdálenější pravé tyči.



„Chtěl jsem trefit bránu,“ popsal střelu Michal Papadopulos. „Podobný gól jsem dal už v Polsku, takže to náhoda nebude. (smál se) Ale ne, dělám si srandu. Bylo to štěstí.“

Srovnat se povedlo Túliovi, který v 81. minutě hlavou skočil na centr Qoseho.

„Ve druhém poločase jsme změnili organizaci hry a rychle střídali, protože někteří hráči po nemoci odpadali a nestíhali běhat. Změny nám pomohly,“ uvedl trenér Páník.

Řekl, že před utkáním si rozdělil hráče do čtyř skupin podle toho, jak na tom po covidu byli. „Hráči z posledních dvou skupin jsou prakticky ještě nepoužitelní a někteří se ani nedostali na lavičku. Dvakrát se proběhli po hřišti a nemohli, takže s jejich zapojováním do hry musíme být opatrnější,“ podotkl Bohumil Páník. „Po nynější reprezentační přestávce nás čeká série čtyř zápasů a to už musíme být v plné kondici.“ Michal Papadopulos přiznal, že bylo zřejmé, že karanténa se na karvinských hráčích musí projevit.

„Nemoc postihla většinu kluků, takže riziko, že nám budou odcházet síly tam bylo,“ uvedl Papadopulos, který měl negativní test na covid. „Ale vyrovnání na dva dva do nás vlilo extra energii. Přišlo mi, že ani jeden z týmů nijak nekalkuloval a nebyl s výsledkem spokojený. My i hosté jsme to chtěli zlomit.“



Baníku pomohlo střídání

Fotbalisté ostravského Baníku přivezli z Mladé Boleslavi, kde hraje domácí zápasy Hradec Králové, remízu 1:1.

Ostravští ale stejně jako v předešlých zápasech prohrávali. Vyrovnat se jim povedlo poté, co střídající Budínský vyslal dopředu Kuzmanoviće, který prostřelil gólmana.

„Hradec nás dostupoval, bylo to takové soubojové utkání,“ podotkl ostravský trenér Ondřej Smetana. „Po přestávce se hra přece jen více otevřela, měli jsme více ze hry, ale soupeř nás potrestal z brejku. Poté nám pomohlo střídání, byli jsme ještě více dominantní.“