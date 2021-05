Bartošák díky povedenému přímému kopu zachránil Karviné aspoň bod

„Utkání možná postrádalo kvalitu, ale o to více tam bylo dramatických situací a nechybělo mu nasazení,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

To, že bod jeho mužstvu stačí k udržení mezi elitou, ale neřešil. „O záchraně jsem přestal přemýšlet po výhře nad Českými Budějovice,“ přiznal Weber.

„Spíše mi vadilo, že jsme nezvládli minulý zápas doma s Příbramí (0:1). Dnešní výkon už byl bojovnější, i když tam byla řada nedostatků. Vážím si však toho, že jsme vstřelili dvě branky a vypracovali si další šance.“

Naproti tomu souhlasil, že nezvládali bránit standardní situace. „Jak nám to dosud šlo, tak dnes vůbec. Je to o koncentraci a zodpovědnosti hráčů. Nedařilo se nám protivníky odblokovat a prohrávali jsme souboje.“ To byl podle něj i důvod, že osamocený Černý po rohovém kopu srovnal minutu nato, co Karvinští vedli 1:0.

„Pardubice měly nebezpečné standardní situace, hlavně rohy. Každý zaváněl gólem. Ale přijít tak brzo o vedení byla velká škoda,“ povzdechl si karvinský záložník Lukáš Bartošák, který v 81. minutě z přímého kopu vyrovnával na 2:2.