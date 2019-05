Karvinský brankář Berkovec: Porážku s Opavou už nemá cenu řešit

Karvinští fotbalisté porazili z elitní šestky Baník Ostrava, Spartu Praha a Liberec. Jenže v Opavě v neděli herně nepřesvědčili.

„Každý zápas je jiný,“ prohlásil karvinský trenér František Straka. „Domácí nás tentokrát předčili v agresivitě, v napadání. Chtěli jsme hrát to, co v předešlých zápasech, ale nebylo to vidět.“

Milan Rundič, karvinský stoper, souhlasil, že neodehráli dobrý zápas. „První poločas byl opravdu špatný. Stále nám chyběl krok, prohrávali jsme souboje, byli jsme pomalí,“ uvedl Rundič. „Snažili jsme se zvednout si sebevědomí, věřili, že dáme gól, ale šance jsme nevyužili.“

Jak velká komplikace je prohra v Opavě v boji o udržení? „Uvidíme, ale už nemá cenu řešit porážku v Opavě. Musíme se soustředit na další zápas a v Příbrami vyhrát. Hlavně tam nesmíme hrát jako tu první půli v Opavě,“ řekl karvinský brankář Martin Berkovec.

Straka přiznal, že porážka narušila jeho plány v boji o záchranu. „Cítili jsme obrovskou příležitost ještě více se Opavě přiblížit. Přijeli jsme bodovat a bod byl blízko. Jenže na kdyby se nehraje. Musíme jet dál,“ podotkl Straka.

Zatímco Opavští vzhledem ke svému lepšímu postavení ve skupině o 11. až 16. místo začínají dvakrát doma, předposlední Karviná i k druhému střetnutí pojede ven.

„Je to tvrdá realita, ale my nerozlišujeme, jestli hrajeme doma, nebo venku. Musíme předvádět takové výkony, abychom byli úspěšní,“ prohlásil trenér Straka.

„Nadstavba je taková, počítáme s tím, že hrajeme třikrát venku a dvakrát doma. Body, které jsme ztratili v Opavě, musíme sebrat jinde,“ uvedl Berkovec.

„Možná je i lepší, že začínáme dvakrát venku,“ podotkl Rundič. „V Opavě nám to nevyšlo, takže se musíme soustředit na Příbram.“

Na tu Karviná ztrácí dva body. „Náš výkon tam musí být daleko lepší,“ upozornil Straka.

Dá se říct, že se Karvinští budou už soustředit především na to, aby neskončili poslední a nesestoupili přímo? „Více se soustředíme na to, abychom doběhli týmy nahoře. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Milan Rundič.

Před pražskou Duklou mají osmibodový náskok. Může je to uklidňovat? „To je ošidné,“ prohlásil Martin Berkovec. „Osm bodů je hezkých, ale musíme se pořád snažit přiblížit týmům nad námi, dokud je šance vyhnout se baráži.“