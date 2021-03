Karvinští fotbalisté zaspali první poločas a už proti Boleslavi nezabrali

„První půle byla jednoznačně nejhorší za tu dobu, co jsem v Karviné,“ prohlásil brankář Petr Bolek.



„Vázla nám organizace, chyběla agresivita. S takovým pojetím hry bez běhání, s tím, že jsme byli daleko od protihráčů, bychom daleko nedošli,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Už ve 27. minutě chtěl třikrát střídat. Leč sáhl k tomu až o přestávce. „Změny nám pomohly. Věřil jsem, že dáme kontaktní gól, ale neuspěli jsme. Přitom šance, jakou měl Jean (Mangabeira), kdy byl úplně sám na deseti metrech, by se měla proměnit,“ uvedl Jarábek.

Čím si Karvinští včerejší výpadek vysvětlují? „Neumím si to vysvětlit, ale v první půli jsme vyhořeli,“ odpověděl Petr Bolek. „Nevím,“ přemítal trenér Jarábek. „Někteří naši hráči působili, jako by si šli na vesnici zahrát pohodový zápas. To si ještě vyříkáme. S takovým přístupem nemůžeme hrát.“