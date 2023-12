Je to pro mě vzpruha, radoval se karvinský Doležal po ukončení gólového půstu

A pro Karvinské mohlo být hůř, když sudí s pomocí videoasistenta po ruce Traoreho nařídil penaltu. Holec ji však ve čtvrté minutě nastavení první půle Júsufovi chytil.

206 minut čekali fotbalisté Karviné v první lize na gól, než se včera trefil Memič

„Je na rozhodčích, jak ruku ohodnotí, jestli byla centimetr nebo dva výše či níže. Odpískali ji a my to musíme respektovat,“ řekl Jarábek, který po utkání chválil gólmana Dominika Holce i ostatní hráče.

V útoku Karvinským především zafungovala spolupráce Memiče s Doležalem, kteří si navzájem nahráli na oba góly.

Doležal se trefil poprvé od loňského září... „Je to pro mě vzpruha,“ řekl Martin Doležal, který nastoupil do 14 utkání za Karvinou, přičemž počtvrté byl v základu. „Přišel jsem, abych pomohl Karviné, ale bohužel jsem to nesplácel. Osobně mi pomohla důvěra, kterou jsem dříve míval.Trenér Jarábek útočníka chválí za pracovitost. „Poctivě trénuje, zhubl šest kilo. Fyzickou formu má jako před tím, než odcházel do Polska. Hlavně je to dobrý chalan. Věřím, že mu ten gól pomůže k restartu,“ uvedl Juraj Jarábek.

A těšilo ho, že Karvinští se po přestávce ubránili velkému náporu domácích. „Chtěli jsme hrát aktivně, nenechat se zatlačit, ale Boleslav má dopředu velkou kvalitu. Byli trpěliví, vytvořili si hodně standardních situací, prostřídali,“ komentoval druhou půli Jarábek.

„Létalo to tam ze stran,“ potvrdil Martin Doležal. „Mladoboleslavští prokázali kvalitu, mají výborné hráče. Bohužel vyrovnali z rozehraného rohu, na což jsme si dávali pozor, ale stejně jsme tu situaci neuhlídali.“