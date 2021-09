Karvinské čekání na ligovou výhru pokračuje i po devátém kole

„Stává se nám to opakovaně,“ potvrdil karvinský trenér Jozef Weber. „To už opravdu není o smůle, ale o absolutní nedisciplinovanosti hráčů. S Teplicemi dostaneme gól snad třicet vteřin po tom našem, v Budějovicích snad za minutu.“



Co musejí Karvinští změnit, aby konečně zabrali?

„Největší problém máme paradoxně v tom, na čem jsme v létě nejvíce pracovali – v defenzivě, agresivitě a ochotě stále bojovat,“ odpověděl Weber. „Nechci vynášet nějaké soudy, ale zdá se, že někteří hráči si jdou jen zahrát. Není přece normální, abychom v sezoně čtyřikrát vedli a soupeř nám během jedné, tří, pěti minut nato dal gól.“

Karvinským v Českých Budějovicích nepomohlo ani to, že hráli s pětičlennou obranou. Soupeř do ní neustále pronikal. „Těch průnikových situací tam bylo nejvíce do patnácté minuty, kdy jsme to paradoxně ještě přežili, ale chyběla nám tam osobní odvaha, agresivita. Nechávali jsme domácím prostor,“ řekl Weber. „Málo jsme na sebe mluvili. Proto nám tam v prvním poločase vznikaly ty díry,“ podotkl karvinský obránce Antonín Křapka.



Karvinští jsou se čtyřmi body na dně soutěže. „Už pro nás začíná trochu válka,“ prohlásil trenér Weber. „Mančafty, které hrají o holý život, si takové chyby jako my nemohou dovolit. Je třeba padat do střel, v defenzivě toho musíme udělat více.“