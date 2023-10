Karvinský trenér Jarábek: Fotbal nám dnes ukázal svou horší tvář

„Fotbal nám dnes ukázal svou horší tvář, když jsme po jednom prodlouženém míči dostali gól.“

Karvinský záložník Patrik Čavoš si povzdechl, že soupeř využil jedné karvinské chyby. „Při tom gólu jsme byli moc roztažení,“ podotkl Čavoš, který před letošním příchodem do Karviné hrál sedm a půl roku za České Budějovice.

Ostatně domácí příznivci to ocenili. Vyvolávali ho a tleskali mu. „Moc mě to potěšilo. Je hezké, že si vzpomněli. Měl jsem s nimi hezký vztah, vždycky jsem makal.“ Cítil nostalgii?

„Možná den před zápasem, když jsme přijížděli na hotel. Měl jsem to v Budějovicích moc rád,“ přiznal Patrik Čavoš. „Když ale člověk přijde na stadion, myslí už na to, jak hrát nejlépe, jak pomoci týmu. To už ze mě vše spadlo, do zápasu jsem už šel s čistou hlavou. Bohužel výsledkově nám utkání nevyšlo.“

Po tom, co Karvinští minule dali Liberci pět gólů, se tentokrát střelecky neprosadili.

„Některé brejky jsme mohli vyřešit lépe, být u míče o krok dříve,“ řekl Čavoš, který je ale přesvědčený, že se mužstvo zvedá. „V předešlém zápase jsme ukázali, jakým směrem chceme jít. Teď jsme se na to snažili agresivitou a rychlostí navázat. Snad to vyjde v dalších utkáních.“