Tušil jsem, kam Ewerton kope, říkal karvinský Lapeš. Prohra ho mrzela

„Dlouho jsme drželi naději, ale nevyšlo to,“ povzdechl si Jakub Lapeš, jenž v minulosti působil v mládeži Baníku.

Tušil jste, kam bude Ewerton kopat?

(„Lapy, pochval mě, že jsem tě něco naučil,“ řekl okolo jdoucí trenér ostravských brankářů Vít Baránek a Lapeš se usmál. ) Věděl jsem, že Ewe devadesát procent penalt kope doprava, tak jsem na to vsadil a vyplatilo se to.

Bylo hodně složité odolat tlaku, který Baník ve druhé půli měl?

Byl obrovský, zdálo se mi, že každá akce končila závarem nebo střelou. V prvním poločase to tak hrozné ještě nebylo, ale po té červené jsme plavali už i pozičně. Hodně hráčů bylo volných a bohužel Baník z toho vytěžil góly.

Utkání bylo hodně vyhrocené. Po jednom závaru došlo i k šarvátce před vaší brankou. Oč šlo?

Úplně přesně nevím. Jen jsem viděl Chaluše, jak do jednoho z našich strčil (do Boháče – pozn. red. ), tak se to strhlo. Každý měl velké emoce.

Ostravský Ewerton (vlevo) v souboji o míč s Kristiánem Valloem z Karviné.

I vy jste se do té strkanice zapojil. Nebál jste se vyloučení?

To ne, říkal jsem si, že maximálně z toho může být žlutá. Jinak by musel rozhodčí v tu chvíli vyhodit čtyři pět hráčů.

Bylo to dané derby, anebo to vyplynulo z daného okamžiku?

Především asi z toho, že Baník prohrával. Jeho hráči byli nervózní, že se jim nedaří srovnat. Nervózní byli i fanoušci a z toho vše vzniklo.

Dohrávali jste v deseti bez vyloučeného Fleišmana, ale nezatáhli jste se.

A mohli jsme i vyhrát, takový je fotbal. Markovič dobře vystoupil z brány a my šanci nedali (Ayaosi v dobré pozici střílel do brankáře – pozn. red.). Pak nás Baník potrestal.

Tento týden hrajete v úterý v Praze se Spartou a v neděli hostíte Plzeň. Na co se těšíte více?

Těším se na každý ligový zápas. Mám velké štěstí, že můžu ligu chytat. Na Letné se ale nehraje každý den, bude to velký zápas.