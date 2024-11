ONLINE: Karviná - Pardubice, souboj trenérů, jenž prošli Slavií

Hyský je v Karviné od léta, předtím působil v druholigové Vlašimi, což v té době byla jakási slávistická farma.

Střihavka nastoupil do Pardubic v říjnu, kdy nahradil odvolaného Jiří Saňáka. Do té doby vedl slávistickou rezervu, z třetí ligy na jaře postoupil do druhé nejvyšší soutěže a v ní si jako nováček tým vede velmi dobře.