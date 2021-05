Změny v našich kádrech řešíme, zní z Ostravy i Karviné

Baník zahazoval šance a Karviná urvala bod Tyč, střely do brankáře, anebo těsně vedle branky... Z převahy, kterou měli především v prvním poločase, fotbalisté Baníku Ostrava vytěžili jediný gól a ve slezském derby na závěr sezony remizovali s MFK Karviná 1:1. V nastaveném čase se ostravský útočník Zajíc hnal sám na karvinského brankáře Neumana, jenže střílel vedle něj i pravé tyče. „Rozvášnilo to davy, ale viděl jsem, že je ofsajd,“ zůstal karvinský trenér Jozef Weber v klidu. „Ale chyba byla, že v hektickém závěru byli naši obránci vysoko.“ Ke konci utkání se oba týmy snažily strhnout výhru na svou stranu. Jenže brzdily je nepřesnosti. „Dávání gólů je na fotbale nejtěžší,“ prohlásil ostravský trenér Ondřej Smetana, sám někdejší útočník. „Měli jsme těch situací hodně. Třeba v první půli ze tří metrů přestřelíme branku.“ Podle něj mělo utkání skončit 4:2, nebo klidně i 5:1. To potvrdil i domácí obránce Fleišman. „Kdyby už první poločas skončil tři nula, možná tři jedna, nikdo by se nemohl divit,“ řekl Jiří Fleišman. „Šli jsme si za vítězstvím, hráli jsme dobře organizovaně. Kombinační hrou jsme se dostávali i do soupeřova bloku,“ podotkl Smetana. „Bohužel jsme nepřidali druhý třetí gól a soupeř nás potrestal.“ Byť i Karvinští měli nějaké šance, vyrovnali se štěstím, když brankář Budinský po centru Janečky vyrazil míč jen na hlavu Sinjavského, který ho pohodlně poslal do branky. Co se stalo? „Vstup do druhého poločasu se nám povedl, vedli jsme, ale pak jsme zase zbytečně přestali hrát. Nechali jsme Karvinou, aby se dostala do zápasu, a dostali jsme blbý gól,“ odpověděl Fleišman. „Ještě jsme se s tím snažili něco udělat, Zajda šel sám na bránu, měli jsme nějaké centry. Ke konci to už bylo nahoru dolů, takové rozházené, ale chtěli jsme zakončit sezonu třemi body. Jsme zklamaní.“ Smetana přesto fotbalisty Baníku chválil. „Ten výkon stál za to. Jen jsme ho nezúročili góly. To nás ale provází celou dobu. Jeden z cílů do příští sezony je zlepšit koncovku,“ prohlásil trenér. „První poločas jsme zvládli, drželi jsme se pokynů a nedostali gól. Celý týden jsme se chystali na to, že hrají hodně balonů za obranu,“ uvedl karvinský stoper Soufiane Dramé. „Ve druhém jsme se snažili více tlačit dopředu.“ To se jim dařilo, byť ve 48. minutě De Azevedo po úniku Buchty dostal Baník do vedení. Trenér Weber souhlasil, že ve druhé půli se Karvinští zvedli. „V první byl Baník výrazně agresivnější, lepší, hrál s ohromnou chutí. A nám tolik nefungovalo bránění v pětiobráncovém rozestavení jako předtím na hřišti Slavie (1:1). Naštěstí toho hodně pochytal Neuman,“ řekl Jozef Weber.