Podmínky jsou férovější, míní šéf fotbalové Opavy. I Karviná verdikt respektuje

„Rozhodne se na hřišti, což je správně. Jsme rádi, že podmínky pro týmy jsou nyní férovější než v původním návrhu, kdy měly prvoligové kluby v devíti dnech sehrát čtyři zápasy a byly by znevýhodněny proti druholigovým celkům,“ uvedl ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan. „Máme před sebou dva klíčové zápasy, které musíme zvládnout. Máme to ve svých rukách a uděláme všechno pro to, abychom se v nejvyšší soutěži udrželi.“

I Karvinští jsou smíření s tím, že si záchranu musí vybojovat na hřišti. „Rozhodnutí ligového grémia plně respektujeme a zároveň se už pilně připravujeme na nejbližší zápas ve Zlíně, který nás čeká ve druhé polovině příštího týdne,“ prohlásil člen představenstva MFK Karviná Petr Hort.

Podle pátečního rozhodnutí z nejvyšší soutěže sestoupí po dohrání soutěže o záchranu poslední mužstvo tabulky. Aktuálně mají Karvinští na poslední Příbram a předposlední Opavu dvoubodový náskok. V případě rovnosti bodů po pětatřiceti kolech rozhoduje pořadí po základní části - Karviná 14., Opava 15. a Příbram 16. Pokud se však skupina o záchranu nedohraje, nesestoupí žádný tým.

Byť fotbalisté verdikt respektují, kapitán Opavy Jan Žídek už dříve vyjádřil své pochyby. „Když si přečtete jakýkoliv článek či rozhovor s trenéry, kteří se fotbalu věnovali nebo ho teď dělají, všichni mají stejný názor: dohrávat je blbost. A zajímalo by mě, zda týmy půjdou znovu na testy před dohráním.“