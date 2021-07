Karvinští udrželi tým pohromadě a doufají v další ligový vzestup

„Rádi bychom se jako v minulé sezoně pohybovali někde kolem desátého jedenáctého místa,“ prohlásil karvinský trenér Jozef Weber. Připustil, že by si přál, aby to nebyl jen sen a podařilo se jim postoupit do prostřední skupiny o 7. až 10. místo, jelikož liga se po roční pauze vrací k nadstavbové části.



„Příprava je jiná než liga, ale jak jsem viděl nové hráče, věřím, že kvalitu máme a ukážeme, že Karviná patří do první ligy, a nejen do pásma, kde se bojuje o udržení,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Weber považuje za důležité, že mužstvo neprošlo žádnými zásadními změnami, byť sedm hráčů odešlo a sedm přišlo.

„Z hráčů, kteří po mém jarním příchodu hrávali stabilně, jsou pryč jen dva,“ zmínil Jozef Weber záložníky Christiána Herce a Vojtěcha Smrže. „Herce (zamířil do Grasshoppers Curych) jsme neměli pod kontrolou, protože byl u nás na hostování. Vojta Smrž je odchovanec a potřeboval už nějakou změnu.“ A tak ho klub pustil hostovat do Mladé Boleslavi.

Jozefa Webera těší, že přivedli hráče se zkušenostmi z české ligy, což jsou obránci Antonín Křapka z Mladé Boleslavi a Petr Buchta ze Zlína a záložník Aleš Nešický, jenž na jaře působil v Opavě. Všichni byli volní hráči.

Jozef Weber, trenér Karviné

K tomu tým doplnili mladí útočníci Antonín Svoboda ze Salcburku a Matěj Jurásek na hostování ze Slavie Praha, byť je to karvinský odchovanec. „A z hostování se nám vrátil obránce Daniel Stropek, který v přípravě vypadal velice slušně,“ upozornil Weber. „Věřím, že mladí kluci, k nimž řadím i útočníka Kaspera Zycha, chytí šanci za pačesy. Příležitost dostanou.“

Ostatně Zych byl v přípravě s třemi góly nejlepším střelcem mužstva. Nastoupí hned v sobotu?

„To nevím,“ usmál se trenér Weber. „Je dobré podívat se, kdo dával nejvíc branek, ale také na to, kdo střílel ty poslední.“ A to je zkušený útočník Michal Papadopulos...