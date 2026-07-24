Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

Autor: ,
  13:23
Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru. | foto: MAFRA

Aboubacar Traore se zlobí po obdržení červené karty.
Liberecký Aziz Kayondo brání v přístupu k míč Aboubacara Traoreho z Karviné.
Karvinský obránce Aboubacare Traore brání Adoniju Ouandeho ze Slovácka.
Karvinský Aboubacar Traore před teplickým Matějem Radostou.
6 fotografií
Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu.

Karviná v reakci uvedla, že jednostranná výpověď ze strany hráče podle ní nenaplnila smluvní podmínky ani požadavky předpisů FAČR pro zánik smluvního vztahu, a proto ji považuje za právně neúčinnou.

Traoré odehrál v první české lize 48 zápasů a vstřelil čtyři góly. Baník ve čtvrtek oznámil, že s hráčem uzavřel dlouholetou smlouvu. Druholigový klub na to o den později zareagoval.

„Vzhledem k tomu, že smluvní vztah podle právního posouzení klubu nadále trvá, využije MFK Karviná dostupné právní prostředky proti postupu FAČR ohledně vyřazení původní smlouvy z evidence i následné registrace nové smlouvy hráče s jiným klubem,“ uvedli Slezané v prohlášení. „Zároveň se MFK Karviná důrazně ohrazuje proti přímému jednání jiných klubů s hráčem bez vědomí a souhlasu mateřského klubu, což považuje za porušení předpisů FAČR i FIFA,“ dodali.

Karviná sice v minulé sezoně senzačně vyhrála domácí pohár, etická komise FAČR ale slezský klub za ovlivňování výsledků vyloučila z nejvyšší soutěže. Po sestupu do druhé ligy došlo v Karviné k velké obměně kádru a řada hráčů odešla. Zájem z nejvyšší soutěže je také o další, které už vedení uvolnit nechce. Podle zpráv z médií klub čelí rebelii, jednostranným vypovězením smlouvy podobně jako Traoré údajně vyhrožují i další hráči.

Ústí chce baráž. Kubáň: A sázkařská špína? Nenechme si produkt kazit příživníky!

Baník si od defenzivního univerzála Traorého hodně slibuje. „Nejen pro jeho univerzálnost je to velice zajímavý typ fotbalisty. Je to hráč moderního střihu, můžeme ho využít ať na šestce, tak uprostřed i na kraji obrany. Navzdory svému defenzivnímu zaměření se dokáže dostávat do zakončení a dávat góly,“ uvedl šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

„Věříme, že u nás rychle zapadne do mužstva, ale v Česku je už čtyři roky. Myslím si, že jeho adaptace by měla proběhnout bez větších komplikací. Některé kluky navíc už z dřívějška zná,“ dodal Mikloško.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Sázky před ligou: Kdo vyhraje titul, první odvolaný kouč i gól z vlastní poloviny

Slávista Lukáš Provod (vpravo) a Václav Drchal z Bohemians

Fotbalovou ligu si můžete zpestřit řadou zábavných výzev. Trefit vítěze ligy? Proč ne, ale sázkové kanceláře nabízejí i o hodně zajímavější příležitosti. A některé s opravdu atraktivními kurzy....

24. července 2026  13:56

Pravidlové novinky z mistrovství světa v české lize. Video zkontroluje i špatné rohy

Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola.

Až se budou fotbalisté přít, od koho že nakonec putoval míč za brankovou čáru před rohovým kopem, může je nově v nadcházející sezoně rozseknout videorozhodčí. Ten bude mít stejně jako na uplynulém...

24. července 2026  13:27

34 otázek pro 34. ročník. Startuje první liga, co se v nové sezoně bude řešit?

Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby

Ještě ani týden neutekl od chvíle, kdy španělský kapitán Rodri se zlatou trofejí v ruce popoháněl pryč z pódia neodbytného amerického prezidenta Trumpa. Mistrovství světa sotva skončilo, ale...

24. července 2026  13:25

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu.

24. července 2026  13:23

Itálie musí hledat trenéra reprezentace dál, Guardiola nabídku odmítl kvůli rodině

Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.

Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Pětapadesátiletý kouč o tom informoval...

24. července 2026  12:16

Střídáme, připraví se Klopp! Německý svaz podepsal Nagelsmannova nástupce

Německý trenér Julian Nagelsmann mluví do televize po utkání s Paraguayí. V...

Německý fotbalový svaz v pátek podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Byl...

24. července 2026  11:20,  aktualizováno  11:50

Bohemians přestavují ligový kádr i stadion. Almásiho řešili sedm měsíců

Domácí dres Bohemians Praha 1905.

Fotbalisté Bohemians zahájí nový ligový ročník sobotním zápasem v Teplicích. A půjdou do něj se soupiskou, která se výrazně liší od té z minulého ročníku.

24. července 2026  11:13

Ústí chce baráž. Kubáň: A sázkařská špína? Nenechme si produkt kazit příživníky!

Přemysl Kubáň, majitel FK Viagem Ústí nad Labem.

Krok sun krok mezi elitu. Po postupu do druhé ligy a senzačním čtvrtém místě už hlásí majitel ústeckého fotbalového Viagemu útok na baráž. „Ať je o co hrát. Věřím, že je jen otázka času, kdy budeme v...

24. července 2026  11:05

Na cenu stadionu za Lužánkami vzniká nový posudek, bude ale nejdřív za měsíc

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

O prodeji chátrajícího stadionu v Brně za Lužánkami majiteli fotbalového klubu Zbrojovka Brno podnikateli Vojtěchu Kačenovi chtěli politici rozhodnout před měsícem. Tehdy však odložili stanovisko na...

24. července 2026  10:55

Typický jižan, maňana a klid. Jak Nádvorník supěl a z Papelelého udělal profesionála

Kapverďan Papalelé (na snímku ve žlutém) v dresu Opavy v utkání proti Artisu...

Trenér supěl. „Když tě to nebaví, běž pryč.“ Na tréninkovém hřišti v Opavě zavládlo na okamžik ticho. Roman Nádvorník neměl ve zvyku dlouze domlouvat. Když viděl, že jeho křídelník vypouští souboje a...

24. července 2026  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Od MS jsme čekali něco jiného, říká Chaloupek. Přestup? Teď patřím Slavii

Štěpán Chaloupek přebírá ocenění na slavnostním večeru Ligové fotbalové...

Prožil skvělou sezonu, a tak se pochopitelně spekuluje, zda si svými výkony neřekl o přestup do zahraničí. „Já žiju přítomností, takže teď jsem hráčem Slávie a čekám na první ligové kolo, což je pro...

24. července 2026

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V minulém ročníku překonal dvě vysněné mety – 200 startů v nejvyšší české soutěži a 50 prvoligových branek. Další individuální výzvy chce sedmatřicetiletý kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar...

24. července 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.